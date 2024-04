Nehmen Sie jetzt an der Umfrage teil Sollte man die Wehrpflicht wieder einführen?

Die zunehmende Bedrohungslage in Europa aufgrund des Ukraine-Konflikts hat die Aufmerksamkeit verstärkt auf die Bundeswehr in Deutschland gelenkt – und auf die Möglichkeit einer erneuten Einführung der Wehrpflicht. Diese wurde in Deutschland am 1. Juli 2011 ausgesetzt. Sie galt immer nur für Männer. Der frühere Außenminister Joschka Fischer, in jungen Jahren ein unnachgiebiger Gegner der Wehrpflicht, sprach sich angesichts der Bedrohung durch Russland dafür aus, sie wieder einzuführen.

Daher möchten wir gerne von Ihnen wissen:

Sollte man die Wehrpflicht wieder einführen?

