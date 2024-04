Nehmen Sie jetzt an der Umfrage teil  Sollten Abtreibungen entkriminalisiert werden?

In Deutschland sind nach gegenwärtiger Gesetzeslage Schwangerschaftsabbrüche grundsätzlich illegal. Sie bleiben jedoch straffrei, wenn sich die Frauen innerhalb der ersten zwölf Wochen in einer anerkannten Beratungsstelle beraten lassen. Eine von der Ampelkoalition eingesetzte Expertenkommission empfiehlt nun eine grundsätzliche Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen bis etwa zur 22. Woche nach Beginn der letzten Menstruation. Abbrüche eigenständiger lebensfähiger Föten sollten der Kommission nach weiterhin verboten bleiben.

Wir möchten gerne von Ihnen wissen:

Sollten Abtreibungen entkriminalisiert werden?

