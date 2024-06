Nehmen Sie jetzt an der Umfrage teil Wie wichtig finden Sie die Europawahl?

Alle fünf Jahre werden 96 Mitglieder des insgesamt 720 Abgeordnete zählenden Europäischen Parlaments in Deutschland gewählt. In diesem Jahr sind erstmals auch 16-Jährige wahlberechtigt. Zur Europawahl am 9. Juni stehen in Deutschland insgesamt 35 Parteien und Vereinigungen zur Wahl. Zusammen mit dem Ministerrat ist das Parlament für das Beschließen von Gesetzen in der EU zuständig.

Daher möchten wir gerne von Ihnen wissen:

Wie wichtig finden Sie die Europawahl?

Ergebnisse der vorherigen Umfrage: Befürchten Sie eine Zunahme von Unwetterkatastrophen?

Befürchten Sie eine Zunahme von Unwetterkatastrophen in Ihrer Region? 71 % der Befragten befürchten eine Zunahme von Unwetterkatastrophen in Ihrer Region. 35 % gehen nicht von einer Zunahme aus und 4 % sind unentschieden.

Sind extreme Wetterlagen in Deutschland Ihrer Meinung nach bereits Auswirkungen des Klimawandels? 66 % der Befragten sind der Meinung, dass die extremen Wetterlagen in Deutschland bereits auf den Klimawandel zurückzuführen sind. 29 % glauben das nicht und 5 % sind unentschieden.

Denken Sie, dass das Umweltbewusstsein in Deutschland ausreichend ist? Laut des Ergebnisses sind 32 % der Befragten der Ansicht, dass das Umweltbewusstsein in Deutschland ausreichend ist, während 64 % dies verneinen. Nur 4 % sind unentschieden.