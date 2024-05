Nehmen Sie jetzt an der Umfrage teil Wie wichtig ist Ihnen das Grundgesetz?

In diesem Jahr feiern wir das 75. Jubiläum des Inkrafttretens des Grundgesetzes, welches zunächst als die Verfassung Westdeutschlands fungierte. Das Grundgesetz ist unsere Verfassung und stellt das zentrale, grundlegende Gesetz dar. Es enthält die wichtigsten Bestimmungen für das Zusammenleben in unserem Staat und steht über allen anderen Gesetzen. Kein Gesetz darf im Widerspruch zu ihm stehen.

Anlässlich dieses historischen Ereignisses hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier einen Staatsakt für den 23. Mai in Berlin angeordnet. Zusätzlich wird vom 24. bis zum 26. Mai ein Demokratiefest im Regierungsviertel stattfinden.

Heute wird das Grundgesetz allgemein als erfolgreiche Verfassung angesehen. Doch der Erfolg der Demokratie war keineswegs selbstverständlich. Auch aus diesem Grund ist das Misstrauen in den Gesetzestext eingebaut – als Schutzklauseln für Menschenrecht und Menschenwürde.

Daher möchten wir gerne von Ihnen wissen:

Wie wichtig ist Ihnen das Grundgesetz?

Nehmen Sie an unserer Umfrage teil.

Ergebnis der vorherigen Umfrage: Befürworten Sie ein Ende der Rente mit 63 Jahren?

Befürworten Sie ein Ende der Rente mit 63 Jahren? 42 % der Befragten befürworten ein Ende der Rente mit 63 Jahren, während 54 % nicht dieser Meinung sind sind. 4 % sind unentschieden.

Wie bewerten Sie den Vorschlag aus der FDP, den Renteneintritt auch erst nach dem 67. Lebensjahr zu ermöglichen? 35 % der Befragten halten den Vorschlag für sehr gut bis gut, während das 57 % nicht so sehen. 8 % zeigten sich in Bezug auf die Frage unentschlossen.

Wie hoch sollte das gesetzliche Renteneintrittsalter Ihrer Meinung nach sein? 24 % der Befragten stimmen für 63 Jahre oder geringer, 35 % für 64 bis 65 Jahre, 24 % für 66 bis 67 Jahre und 14 % für mehr als 67 Jahre. 3 % wählten „Weiß ich nicht“ als Antwort auf die Frage.