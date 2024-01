Nehmen Sie jetzt an der Umfrage teil Wie zufrieden sind Sie mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in Berlin?

Mit dem Nahverkehr kann jeder Winkel in Berlin erreicht werden. Jährlich werden mehr als eine Milliarde Fahrgäste in Berliner Bussen und Bahnen befördert. Dennoch sind Verspätungen, Ausfälle oder Dauerbaustellen keine Seltenheit in der Hauptstadt. Zu wenig Mitarbeiter, zu hohe Sanierungskosten und Kabeldiebstähle sind nur einige Gründe dafür. Bis zum 16. Februar ist nun der Nord-Süd-Tunnel der Berliner S-Bahn gesperrt – und die GDL streikt auch noch.

Wir möchten gerne von Ihnen wissen:

Wie zufrieden sind Sie mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in Berlin?

Ergebnis der vorherigen Umfrage:

Was bewegt Sie im Jahr 2024?

Die Mehrheit der Befragten freut sich auf das neue Jahr (56 %). 15 % hingegen können 2024 nicht viel abgewinnen und der Rest ist sich noch nicht ganz sicher, was sie vom neuen Jahr erwarten sollen. Wir haben Sie auch gefragt, welche Vorsätze Sie haben. Eine deutliche Mehrheit möchte mehr Sport treiben, gefolgt von weniger Stress bei der Arbeit, keinen Vorsatz haben und mehr Geld sparen. Die größten Sorgen sehen die Teilnehmer in der Gefährdung der Demokratie. Danach werden Kriege und Konflikte, als auch Umweltkatastrophen und eine wachsende Zuwanderung genannt.