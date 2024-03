Nehmen Sie jetzt an der Umfrage teil Woher kommt die Wut auf die Grünen?

Vor allem im Osten Deutschlands sind die Grünen zu einer äußerst umstrittenen Partei geworden. Doch die feindliche Stimmung ist landesweit spürbar: Im ersten Halbjahr 2023 verzeichnete Deutschland insgesamt 637 Angriffe auf politische Vertreter – 301 davon richteten sich gegen Grünen-Politiker. In Baden-Württemberg mussten die Grünen ihren Politischen Aschermittwoch aufgrund von Sicherheitsbedenken absagen, nachdem hunderte Bauern und Demonstranten Zufahrtswege blockiert, Misthaufen entladen und Lagerfeuer angezündet hatten.

Uns interessiert Ihre Meinung:

Feindbild Grüne: Woher kommt diese Wut?

Nehmen Sie an unserer Umfrage teil. Als Dankeschön lesen Sie Tagesspiegel Plus 42 Tage für nur 1 €. Erhalten Sie Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf tagesspiegel.de – in unserer beliebten App sogar stark werbereduziert. Am Morgen erhalten Sie zudem unseren preisgekrönten Checkpoint-Newsletter.

Ergebnis der vorherigen Umfrage: Sind Sie für Tempo 50 statt 30 auf Berliner Hauptstraßen?

Wie finden Sie den Vorschlag der Berliner CDU, auf mehreren Hauptverkehrsstraßen das Tempolimit wieder auf 50 km/h zu erhöhen?

Die Mehrheit der Befragten findet den Vorschlag sehr schlecht (62 Prozent), 8 Prozent finden ihn eher schlecht, 4 Prozent eher gut und 25 Prozent sehr gut. 1 Prozent ist unentschieden.

Sind Sie für ein generelles „Tempo 30“ in Deutschlands Innenstädten?

51 Prozent der Teilnehmer befürworten ein generelles Tempolimit von 30 in Deutschlands Innenstädten. 16 Prozent sind eher dafür, 5 Prozent eher dagegen und 25 Prozent lehnen das Tempolimit entschieden ab. 3 Prozent sind unentschieden.

Sind Sie der Meinung, dass ein niedrigeres Tempo die Verkehrssicherheit auf den Straßen erhöht?

Die Mehrheit der Befragten stimmt mit 68 Prozent zu. 7 Prozent wählen eher ja, 9 Prozent eher nein und 11 Prozent nein. 5 Prozent sind bei dieser Frage unentschieden.