Neuerung Tagesspiegel mit neuem Konzept und neuem Design

Der Tagesspiegel investiert weiter in die Zukunft. Ab sofort erhalten die Leserinnen und Leser die Zeitung als handliches Tabloid mit zwei separat gehefteten Büchern. Das neue Format transportiert eine Inhaltsoffensive, in deren Mittelpunkt Berlin und seine Metropolregion sowie eine aufgewertete überregionale Berichterstattung stehen. Auf den ersten 40 Seiten geht es um Deutschland und die Welt, auf den zweiten 40 Seiten um die Hauptstadtregion. Samstags ergänzt ein drittes Buch zu Servicethemen die Zeitung.

Die beiden Chefredakteure Lorenz Maroldt und Christian Tretbar kündigen eine erstklassige regionale, nationale und internationale Berichterstattung an: „Der neue Tagesspiegel begleitet die politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Geschehnisse in Berlin, in Deutschland und in der Welt intensiv und nah – aus der Hauptstadt, für ein breites Publikum.“

„In einer Zeitenwende, die sich mit der Digitalisierung immer schneller vollzieht und ‚Lebensgewissheiten‘ umstößt, wächst auch die Herausforderung für Medien. Diese müssen nicht nur seriös informieren und Missstände ans Licht bringen, sondern sollten sich meiner Einschätzung nach mit großer Kraft dafür einsetzen, ihren Leserinnen und Lesern Orientierung zu bieten”, sagt der Verleger des Tagesspiegels, Dieter von Holtzbrinck. „Mit dem neuen Tagesspiegel verfolgen wir zwei Ziele: Einen noch tieferen und vielschichtigeren Einblick in das Berliner Leben zu geben, und zum anderen, bestmöglich über die komplexen politischen, ökonomischen, ökologischen und finanziellen Verflechtungen unserer Welt so objektiv wie möglich zu informieren.”

Sowohl bei der Berichterstattung aus Berlin, als auch im neu strukturierten überregionalen Buch stehen Information und Analyse künftig noch stärker im Fokus. „Nicht Lautstärke, sondern ein fundiertes Wissen und die Gegenüberstellung von Perspektiven sollen künftig die Hauptrolle spielen. Wir informieren, wir erklären und wir ordnen ein“, so Maroldt und Tretbar, die zusammen mit ihrem Redaktionsteam auch die nationale und internationale Berichterstattung ausgebaut haben.

Die Ressorts Politik, Wirtschaft, Kultur, Sport und Wissenschaft erhalten eigene Einheiten für die Berichterstattung aus Berlin. Lorenz Maroldt und Christian Tretbar: „Bei uns erfährt man täglich alles über Berlin und seine zwölf Bezirke sowie aus Potsdam und dem Umland. Die Hauptstadtregion ist bei vielen neuen Entwicklungen wegweisend – in Deutschland und international. Deshalb ist es für den Tagesspiegel besonders wichtig, in der eigenen Stadt genau hinzuschauen und lokal am Puls der Zeit präsent zu sein.“ Auch der beliebte „Checkpoint“-Newsletter kommt ins Blatt, ebenso wie noch mehr Neuigkeiten aus den zwölf Bezirken und aktuelle Tagestipps.

Um der Leserschaft aus Berlin und aus ganz Deutschland einen besseren Überblick über die überregionalen Geschehnisse zu geben, wurden Kooperationen mit anderen Medien, Websites und Blogs gestartet, unter anderem mit dem Schwestertitel Handelsblatt. Ebenso wurde ein globales Netzwerk von Expertinnen und Experten aufgebaut, die in Hochschulen, für Stiftungen oder Thinktanks arbeiten. „Sie alle teilen ihr Wissen mit unserer Redaktion. Nicht nur bei besonderen Anlässen, sondern auch weit über die Aufregung des Moments hinaus. Ihre Beiträge werden übersetzt, kuratiert und gekürzt von einer Redaktion, die selbst voller Expertise steckt“, so Maroldt und Tretbar.

Der neue Tagesspiegel ist ab dem 29. November erhältlich.

