Personalie Johannes Altmeyer ist Verantwortlicher Redakteur Newsletter beim Tagesspiegel

In dieser Position verantwortet er die Koordinierung und Weiterentwicklung des gesamten Newsletter-Angebots des Leitmediums aus der Hauptstadt.

„Johannes Altmeyer ist ein Journalist mit langjähriger Expertise auf dem Feld des redaktionellen Newsletter-Managements und wir freuen uns daher sehr, dass er ab sofort sowohl unser bestehendes Portfolio vom Tagesspiegel Checkpoint bis zum Ehrenamtsnewsletter redaktionell betreuen als auch neue Produkte entwickeln wird“, sagen die Tagesspiegel-Chefredakteure Lorenz Maroldt und Christian Tretbar.

Johannes Altmeyer sagt: „Checkpoint, Bezirke, Background-Briefings: Der Tagesspiegel hat das in Deutschland spannendste Newsletter-Portfolio aufgebaut und ist damit nicht nur in der Hauptstadt fest im täglichen Leben der Menschen verankert. Dieses journalistische Angebot gibt es so kein zweites Mal in der Republik. Ich freue darauf, all das mit den Kolleginnen und Kollegen auszubauen und noch besser zu machen.“

Johannes Altmeyer kommt vom Axel-Springer-Verlag, wo er zuvor Leitender Redakteur Newsletter bei Business Insider war. In dieser Funktion verfasste er den werktäglichen BI Daily Newsletter und verantwortete den Aufbau, die Neustrukturierung und den Ausbau des Newsletter-Portfolios von Business Insider und Gründerszene. In den Jahren 2019 bis 2021 arbeitete Johannes Altmeyer als CvD/Redaktionsleiter „Morning Briefing“ bei dem von Gabor Steingart gegründeten Unternehmen Media Pioneer. Frühere berufliche Stationen waren unter anderem das Ressort Innenpolitik bei der „Welt“ und die Online-Redaktion des TV-Senders N24 (heute Welt). Für N24 berichtete Johannes Altmeyer zwei Mal aus der US-Hauptstadt Washington.

