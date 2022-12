Personalie Julia Bähr koordiniert „Tagesspiegel Plus“-Angebot

Der Tagesspiegel verstärkt sein redaktionelles Team mit Julia Bähr (40), die ab dem 1. Januar als Leiterin Plus-Koordination das kostenpflichtige Digitalangebot „Tagesspiegel Plus“ steuern wird.

Bähr, die zuletzt bei FAZ.net als Redakteurin für die Koordination der Paywall zuständig war, wird beim Tagesspiegel an der Schnittstelle von Redaktion, Data und Vertrieb tätig sein. „Julia Bähr bringt tiefgehende Kenntnisse in der Aussteuerung von medialen Bezahlaktivitäten mit. Dazu hat sie als erfahrene Journalistin und Autorin den richtigen Blick für Themen, Headlines und Texte. Das ist genau die Mischung, die es braucht, um unser ‚Tagesspiegel Plus‘-Angebot an den entscheidenden Stellen weiterzuentwickeln“, sagen die beiden Tagesspiegel-Chefredakteure Christian Tretbar und Lorenz Maroldt.

„Der Tagesspiegel zeigt gerade einen Willen zur Veränderung, der in der Branche einzigartig ist“, sagt Julia Bähr. „Ich freue mich darauf, Teil davon sein zu dürfen und mit den Kolleg:innen das Plus-Angebot auf allen Ebenen weiterzuentwickeln.“

Julia Bähr studierte Diplom-Journalistik an der Ludwig-Maximilians-Universität und ließ sich zugleich zur Redakteurin an der Deutschen Journalistenschule ausbilden. Mit einem Stipendium der Robert Bosch Stiftung arbeitete sie 2007 bei „Ouest-France“ im französischen Rennes, danach schrieb sie als freie Journalistin für mehrere Online-Medien sowie für die Literaturredaktion und das Reiseblatt der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Dort war sie ab 2016 zunächst fünf Jahre lang Redakteurin im Feuilleton, ehe sie mit den Bezahlaktivitäten der F.A.Z. betraut war. Neben dem Journalismus verfasst sie Unterhaltungsromane.

