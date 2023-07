Personalie Susanne Ehlerding leitet neuen Background zu Agrar und Ernährung

„Ich freue mich, dass wir mit Susanne Ehlerding eine Top-Fachjournalistin für das Thema Agrar und Ernährung gewonnen haben“, sagt Miriam Schröder, Mitglied der erweiterten Chefredaktion und Geschäftsführende Redakteurin Tagesspiegel Background. „Susanne hat viel zu der starken Entwicklung der Backgrounds beigetragen und wird das neue Briefing in gewohnter Background-Qualität aufbauen.“

Susanne Ehlerding ist bereits seit 2015 für den Tagesspiegel tätig. Als Redakteurin beim Tagesspiegel Background Energie & Klima beschäftigt sie sich schon lange auch mit agrarpolitischen Themen. „Vor der Bundesregierung liegen wichtige regulatorischen Entscheidungen, um die Transformation von Landwirtschaft und Ernährungsbranche auf den Weg zu bringen“, erklärt Susanne Ehlerding. „Es ist eine Zeit, in der sachliche und unabhängige Informationen von zentraler Bedeutung sind. Ich freue mich, in diesem spannenden Umfeld ein Redaktionsteam aufbauen zu können und im ständigen Austausch mit unseren Leserinnen und Lesern zu sein.“

„Themen aus den Bereichen Agrar und Ernährung haben in den vergangenen Jahren immer mehr an Dringlichkeit und Wichtigkeit gewonnen. Klimawandel und Ukrainekrieg haben dafür gesorgt, dass es sich hier inzwischen um eines der wichtigsten Politikfelder in Europa, dem Bund und den Ländern handelt“, erläutert Ole Jendis, Publishing Director, die Beweggründe für den neuen Background Agrar und Ernährung. Es ist das insgesamt achte Fachbriefing des Tagesspiegels. „Gemeinsam mit Susanne Ehlerding sowie den anderen Background-Teams werden wir kontinuierlich daran arbeiten, unsere Fachbriefings weiterzuentwickeln und unseren Leserinnen und Lesern bei politischen Entscheidungen den gewohnten Wissensvorsprung zu liefern.“

Lesen Sie vorab bereits die allerersten,exklusiven Artikel in der kostenfreien Leseprobe.