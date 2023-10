Bilder des jungen Tizian in Venedig Senkrechtstarter

Immer wieder verblüfft, in welch kurzer Zeitspanne die Künstler der Renaissance in Erscheinung traten, von Anfang an im Vollbesitz ihrer Kräfte. Tizian, eigentlich Tiziano Vecellio und aus der Kleinstadt Pieve di Cadore am Fuße der Dolomiten gebürtig, erscheint als 20-Jähriger – oder sogar noch jünger, sein Geburtsjahr ist nicht genau bekannt – in Venedig und wird sogleich mit herausragenden Aufgaben betraut. Diesem Jahr 1508 am Beginn einer fast siebzig Jahre währenden Karriere ist die Ausstellung gewidmet, die die ehrwürdige Accademia in Venedig unter dem Titel „Tizian 1508. Die Anfänge einer glanzvollen Laufbahn“ derzeit ausrichtet.