Geringe Überlebensquote bei Wiederbelebung Wie deutsche Umständlichkeit Leben kostet

An einem Abend im Herbst 2019 steigt Tobias Kurth in den fünften Stock in einem Mehrfamilienhaus in Berlin-Kreuzberg. Er kommt von einer Dienstreise zurück, setzt sich mit seiner Frau Yvonne aufs Sofa, und sackt zusammen. Sein Herz hat aufgehört, richtig zu schlagen, seine Frau kann den Puls nicht spüren. Sie wählt den Notruf, beginnt mit einer Herzdruckmassage.