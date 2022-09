Modedesigner Wolfgang Joop über Schönheits-OPs „Natürlich wurde mal hier oder da was reingespritzt“

Wolfgang Joop, das ist nicht nur der Name eines international erfolgreichen Modeschöpfers, Zeichners, Malers, Bildhauers und Autors. Es ist auch der Name eines Mannes, dessen Gesicht so oft fotografiert wurde wie kaum ein anderes Männergesicht der Gegenwart. Mit einem Porträt von Herbert Ritt, das 1981 in New York eher zufällig entstand, wurde es zur weltweiten Marke, zum Emblem des Designimperiums JOOP.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden