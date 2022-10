„Musikinstrument? Hat Loriot auch nie gelernt.“ Besuch bei einem Reinickendorfer mit großem Herz

Schön ruhig ist es hier in Tegelort in Berlin-Reinickendorf, wo die Havel gen Tegeler See plätschert, Warnhinweise zu Wildschweinen ganz selbstverständlich an den Gartenzäunen hängen und das gelbe Herbstlaub die idyllischen Straßen schmückt. Doch bei Wolfgang Dederding schallen lautstark Mozart und Debussy aus dem Radio, und auf dem Handy zeigt er Aufnahmen von seinen Vorgartenkonzerten. Der 75-jährige ist ein waschechter Musikfan und lud den Tagesspiegel-Newsletter für Reinickendorf neulich zu sich in den Berliner Norden ein.

