100 Tage nach Nord-Stream-Sabotage Rätselraten um Hintermänner geht weiter

Ein Knall ist natürlich nicht zu hören gewesen, wohl aber wurden am 26. September ungewöhnliche Ausschläge registriert, die nicht von Erdbeben stammten - um 2:04 Uhr südwestlich der dänischen Insel Bornholm, exakt 17 Stunden später nordöstlich davon. Die Ostsee blubberte, und schnell war klar, dass die drei Gaslecks an den Pipelines Nord Stream I und Nord Stream II nicht von einem Unfall herrührten.

Kurz darauf leitete der Generalbundesanwalt Ermittlungen „wegen des Verdachts der vorsätzlichen Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion“ ein. Alles deute auf einen „vorsätzlichen Sabotageakt“ hin, ließ Kanzler Olaf Scholz ausrichten.

Mit dem abrupten Ende russischer Gaslieferungen nach Deutschland machten sofort auch Schuldzuweisungen die Runde. Die einen argumentierten, Moskau müsse dahinter stecken, weil es schon zuvor die durchgeleitete Mengen gedrosselt habe, um die westliche Unterstützung der Ukraine zu unterminieren. Aber würde Wladimir Putin wirklich die Infrastruktur des eigenen Gazprom-Konzerns zerstören und damit auch sein Erpressungspotenzial aus der Hand geben? Oder blieb eine Röhre genau dafür intakt? Der Kreml wiederum beschuldigte die Briten, während andere darauf verwiesen, dass die Pipelines Amerikanern, Polen und Ukrainer schon immer ein Dorn im Auge waren.

Die unter anderem von Kanzler Scholz versprochene Aufklärung lässt indes auch 100 Tage nach den Explosionen auf sich warten. Die Bundesanwaltschaft gibt sich zugeknöpft, verweist nur darauf, dass sie bei „zwei Ermittlungen vor Ort“ von den „Forschungsschiffen Atair und Alcor unterstützt“ wurde. Sie sind spezialisiert, Vermessung des Meeresbodens oder Sedimentuntersuchung durchzuführen und Unterwasserhindernisse aufzuspüren, auch Reste von Sprengstoff.

Offizielle Hinweise darauf, was die vielen Untersuchungen mit Abhörmaßnahmen, Satellitenbildern und Sonaranalysen bisher ergeben hat, existieren nicht. Aus Sicherheitskreisen ist zu hören, dass die Explosionen an Abschnitten der Leitung lagen, die von Gazprom gebaut wurden und eventuell schon beim Bau mit Sprengkapseln bestückt worden sein könnten. In anderen Versionen wird über kleine U-Boote, ausgeschaltete Schiffstransponder oder Agenten an Bord russischer Fischfangflotten spekuliert.

Die Nord Stream AG führt eigene Untersuchungen durch - um die Pipelines zu reparieren?

Wirklich gesichert aber scheint davon wenig, eher im Gegenteil: Kurz vor Weihnachten zitierte die „Washington Post“ einen Gewährsmann, der angeblich die Einschätzung von 23 befragten Diplomaten und Geheimdienstlern aus neun Staaten wiedergab: „Es gibt an diesem Punkt keine Beweise dafür, dass Russland hinter der Sabotage steckt.“

„Die Bundesregierung muss sehr bald ihr Schweigen brechen“ Konstantin von Notz (Grüne), oberster Geheimdienstkontrolleur im Bundestag

Abgestimmt mit den Behörden führt auch die Nord Stream AG selbst Untersuchungen durch. Es liege in deren „ureigenem Interesse“, den genauen Schaden festzustellen, so ein Sprecher der Firma Transliq, die Sachwalterin der konkursbedrohten Aktiengesellschaft ist und gerade vor Gericht eine Stundung für weitere sechs Monate erwirkt hat. Schließlich lassen erste Erkenntnisse nach Auskunft der Bundesregierung „den Schluss zu, dass eine Reparatur der Röhren der Nord-Stream-I-Pipeline technisch möglich ist“.

Sonst beantwortet die Regierung parlamentarische Anfragen de facto nicht. „Eine Auskunft zu Erkenntnissen aus dem Ermittlungsverfahren würde konkret weitergehende Ermittlungsmaßnahmen erschweren“, heißt es in der Drucksache 20/4303. Antworten müssten „aus Gründen des Staatswohls“ unterbleiben, zudem sei „die international praktizierte Vertraulichkeit des Verfahrens Voraussetzung für zukünftige effektive Zusammenarbeit“.

Für die Fragestellerin Zaklin Nastic von der Linkspartei ist diese Auskunft „eine bodenlose Unverschämtheit“. Die Missachtung des Informationsrechts von Abgeordneten und Allgemeinheit sprenge „in skandalöser Weise alles je Dagewesene“: „Leider verfestigt das Gebaren der Bundesregierung bei mir den Eindruck, dass sie an einer tatsächlichen Aufklärung der Explosionen an den Pipelines Nord Stream I und II keinerlei Interesse hat.“

Tatort in 70 Meter Tiefe

Roderich Kiesewetter (CDU) hat dagegen den Eindruck gewonnen, dass die Ermittler „tatsächlich noch im Dunkeln tappen“, so der stellvertretende Vorsitzende des Parlamentarischen Kontrollgremiums: „Der Tatort in 70 Metern Tiefe ist schwer zugänglich, es gab zum fraglichen Zeitpunkt keine auffälligen Schiffsbewegungen, und die Untersuchung ist international kaum koordiniert - es kann also noch Monate dauern, bis wir mehr wissen.“

Er will aber weiter Druck machen, „weil die wilden Spekulationen in dieser unklaren Situation nicht ungefährlich sind“. Die Ungeduld beim Vorsitzenden Konstantin von Notz (Grüne) ist bei allem Verständnis, dass „gerade in Kriegszeiten“ solche „heiklen Ermittlungen“ auch geheim bleiben müssten, größer: „In einem Rechtsstaat hat die Öffentlichkeit Anspruch darauf zu erfahren, was wirklich passiert ist: Die Bundesregierung muss sehr bald ihr Schweigen brechen, Transparenz schaffen oder wenigsten eine plausible Erzählung der Ereignisse vom 26. September vorlegen.“

Schließlich gehe es um ein gewaltiges Verbrechen, so von Notz: „Die Bedeutung dieses beispiellosen Terroranschlags auf die Versorgungsinfrastruktur der Bundesrepublik Deutschland ist nie richtig erfasst worden.“

