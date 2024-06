17-jähriger Syrer bleibt geradeso unverletzt Ermittlungen nach Explosion vor Unterkunft für minderjährige Flüchtlinge in Sachsen

Nach der Explosion eines Sprengkörpers vor einer Unterkunft für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in Sachsen haben die Staatsanwaltschaft Zwickau und das Landeskriminalamt (LKA) Ermittlungen aufgenommen. Es werde wegen Sachbeschädigung gegen Unbekannt ermittelt, teilte das LKA am Donnerstag in Dresden mit.

In der Nacht zum Freitag vergangener Woche war vor dem Fenster einer Wohnung für junge Ausländer im Vogtlandkreis ein Sprengkörper explodiert. Die Glasscheibe wurde dadurch beschädigt, Glassplitter und Reste des Sprengkörpers fielen in die Wohnung. Zu diesem Zeitpunkt schlief ein 17-jähriger Syrer in dem Raum, der den Angaben zufolge unverletzt blieb.

Das polizeiliche Terrorismus- und Extremismusabwehrzentrum im LKA übernahm die Ermittlungen. Gesucht werden Zeugen, die zur Tatzeit oder in den Nächten davor im Bereich um den Tatort verdächtige Personen und Fahrzeuge gesehen haben. Auch Hinweise aus den sozialen Medien oder dem Internet, die bei der Aufklärung der Straftaten helfen könnten, seien von Bedeutung, hieß es. (AFP, epd)