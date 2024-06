20,4 Prozent der Stimmen Wieso Randparteien bei der Europawahl so erfolgreich waren

Am Abend nach der Europawahl saß ein zerknirschter SPD-Generalsekretär in der Sendung von Caren Miosga. Angesprochen auf das schlechte Ergebnis seiner Partei nannte Kevin Kühnert das immer größer werdende Bewerberfeld als einen der Gründe. Die Bindung an die etablierten Kräfte nehme ab und das Wahlsystem führe zu einer Streuung der Stimmen auf viele kleine Parteien. Das mache der SPD zu schaffen.