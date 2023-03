28 Tage Ministerpräsident in Thüringen Was wurde aus Thomas Kemmerich?

Es ist der 4. März 2020. An diesem Tag endet offiziell die Amtszeit von Thomas Kemmerich, FDP, als Ministerpräsident von Thüringen. Kemmerich war, jedenfalls geschäftsführend, für 28 Tage im Amt. Es war die kürzeste Amtszeit eines Ministerpräsidenten in der Geschichte der Bundesrepublik.

1 Die Wahl, die nicht hätte sein dürfen

Kemmerichs Wahl am 5. Februar 2020 war eine Zäsur für das Land und löste eine Regierungskrise aus, an deren Ende die CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer zurücktreten musste. Zum ersten Mal seit 1945 hatte eine rechtsextreme Partei, die die AfD in Thüringen seit März 2021 auch laut Verfassungsschutz ist, die Wahl eines Regierungschefs ermöglicht. Eben jene von Thomas Kemmerich, gemeinsam mit FDP und CDU.

Die Koalition von Linken, SPD und Grünen unter Führung von Ministerpräsident Bodo Ramelow hatte bei der Landtagswahl im Oktober 2019 keine Mehrheit erreicht. Ramelow hatte eine Minderheitsregierung anführen wollen, doch im dritten Wahlgang entschied sich die AfD, die ebenfalls einen Kandidaten aufgestellt hatte, Kemmerich zu wählen. Er gewann mit 45 Stimmen. Kemmerich wurde gefragt, ob er die Wahl annimmt – er antwortete mit „Ja“. Ein Dammbruch.

2 Was folgte daraus?

FDP-Chef Christian Lindner reagierte am 5. Februar zögerlich auf die Wahl von Kemmerich, erst einen Tag später drängte er ihn unmissverständlich zum Rücktritt. Kemmerich lenkte ein, am 8. Februar legte er sein Amt offiziell nieder, blieb aber bis zur Neuwahl des Ministerpräsidenten Ramelow am 4. März 2020 geschäftsführend im Amt.

Anders ging der Eklat in der CDU aus. Annegret Kramp-Karrenbauer, damals Chefin der CDU, musste zurücktreten, sie verzichtete auch auf die Kanzlerkandidatur der Union. Die damalige Kanzlerin Angela Merkel (CDU) nannte die Wahl einen „unverzeihlichen Vorgang“.

Björn Höcke (r), Landespartei- und Fraktionschef der AfD Thüringen, gratuliert am 5. Februar 2020 dem damals neugewählten Thüringer Ministerpräsidenten Thomas Kemmerich (FDP). © dpa/Bodo Schackow

Die Brandmauer zwischen CDU, FDP und AfD wurde wiedererrichtet, und eine Weile hielt sie. Das Land stürzte wenige Wochen später in die Corona-Pandemie, der Eklat in Thüringen wirkte auf einmal weit weg.

Für Kemmerich selbst blieben die Konsequenzen erträglich. Er ist nach wie vor Vorsitzender der Landes-FDP in Thüringen. Im Oktober 2020 twitterte er, die Annahme der Wahl sei „kein Fehler“ gewesen, sondern „der Umgang der anderen demokratischen Parteien mit der Situation“.

3 Wie geht es weiter?

Dass FDP und CDU es wagten, einen Ministerpräsidenten gemeinsam mit der AfD von Björn Höcke zu wählen, war ein Tabubruch. Sie wussten um die Gefahr und nahmen sie in Kauf. Doch die Brandmauer bröckelt, vor allem zwischen CDU und AfD.

Noch immer wird Thüringen von einer Minderheitsregierung geführt, vier Stimmen fehlen Bodo Ramelow, die Regierungsarbeit ist schwierig. Die CDU hat inzwischen mit Hilfe der AfD bereits Anträge durch den Landtag gedrückt. Zum Beispiel einen „Anti-Gender-Antrag“, Landtag und Landesregierung dürfen nun in ihrer offiziellen Kommunikation nicht gendern.

Und Kemmerich? Will bei der Wahl 2024 wieder als Spitzenkandidat seiner Partei antreten. Inzwischen findet er, er hätte die Wahl nicht direkt annehmen sollen. „Dass ich mir keine Bedenkzeit genommen habe, bereue ich.“ Ob er dann zu einem anderen Ergebnis gekommen wäre? „Möglicherweise.“

In der Bundespartei betrachten sie seine Entscheidung, wieder als Spitzenkandidat antreten zu wollen, argwöhnisch. Viele würden sich wünschen, dass er sich politisch zurückzieht. Doch schon 2019 kam die FDP in Thüringen nur knapp über die Fünf-Prozent-Hürde. Kemmerich ist der bekannteste Vertreter der Partei.

