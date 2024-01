Tagesspiegel Plus 40 Jahre nach Kießling-Affäre : Wie akzeptiert sind schwule Soldaten bei der Bundeswehr heute?

Am 5. Januar 1984 wurde bekannt, dass der Bundeswehr-General Günter Kießling entlassen worden war, weil er angeblich schwul war. Was hat sich seither für queere Menschen in der Truppe verändert?