„Absolutes Kopfschütteln“ Polizei-Gewerkschafter kritisiert Freilassung von Lina E.

Nach einer Verurteilung von Mitgliedern der linksextremen Szene in Leipzig haben Sympathisanten am Mittwochabend dort und in anderen Städten teils gewaltsam demonstriert. Der Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Jochen Kopelke, kritisierte die Freilassung der Verurteilten Lina E und Angriffe auf Beamte auf Solidaritätskundgebungen.

„Die brutalen Angriffe auf Polizistinnen und Polizisten erschüttern mich“, sagte Kopelke dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) am Donnerstag nach Angriffen auf Polizisten in Bremen und andernorts.

„Organisiert, geplant und mit absoluter Brutalität wurden der Rechtsstaat und unsere Polizei gezielt angegriffen – natürlich wie üblich aus Kundgebungen und Versammlungen heraus“, beklagte Kopelke. „Und die Verurteile Lina E. ist gegen Meldeauflagen frei. Das löst absolutes Kopfschütteln bei uns Polizisten aus.“

Die linksextremistische Szene habe nach dem Urteilsspruch Vergeltung in ganz Deutschland angekündigt, sagte Kopelke. „Uns Polizisten war klar, dass auch wir damit in den Fokus der Extremisten geraten.“

In Leipzig wurden nach Angaben der dortigen Polizei vier Einsatzkräfte durch Bewurf verletzt, blieben aber dienstfähig. Zu Protesten kam es unter anderem auch in Berlin, wo es nach Angaben eines Polizeisprechers im Verlauf eines Aufzugs zu tätlichen Angriffen auf Ordnungshüter sowie vereinzelten Sachbeschädigungen kam. Fest- oder Ingewahrsamnahmen gab es dort wie auch in Leipzig aber nicht.

In einem viel beachteten Prozess hatte das Leipziger Oberlandesgericht am Mittwoch vier mutmaßliche Linksextremisten wegen gewalttätiger Überfälle auf tatsächliche oder vermeintliche Rechtsextremisten zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt.

Im Anschluss an die Urteilsverkündung wurde der Haftbefehl gegen Lina E. vorerst ausgesetzt. Die als linke Gewalttäterin zu fünf Jahren und drei Monaten Freiheitsstrafe Verurteilte kam nach zweieinhalb Jahren in Untersuchungshaft vorerst frei. (Tsp mit AFP)