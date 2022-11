Abstimmung auf Amerikanisch Wählerunterdrückung im Kampf um Mehrheiten

Wenn die Bürgerinnen und Bürger in den USA am 8. November zu den Zwischenwahlen an die Urnen gerufen sind, werden längst nicht alle, die eigentlich stimmberechtigt wären, ihr Votum abgeben können. Zahlreiche Hürden erschweren es den Wählern in vielen Bundesstaaten, ihr Wahlrecht auszuüben.

Es fängt damit an, dass in den USA traditionell an einem Dienstag, also an einem regulären Arbeitstag, gewählt wird. Allerdings gilt in nur 29 der 50 Bundesstaaten eine gesetzliche Verpflichtung für Arbeitgeber, Beschäftigte während der Arbeitszeit wählen zu lassen. Und selbst dann ist der zeitliche Rahmen mit teils nur 30 Minuten denkbar knapp bemessen und reicht kaum zum Anstehen in den langen Schlangen aus, die sich an vielen Orten vor den Wahllokalen bilden. Insbesondere für die Wähler in Bundesstaaten, in denen weder eine vorzeitige Stimmabgabe noch Briefwahl möglich sind, schränkt dies die Ausübung ihres Wahlrechts erheblich ein.

Doch für viele bleibt dies nicht die einzige Hürde. Seit ein Urteil des Supreme Courts 2013 die Zustimmungspflicht des Bundes bei Wahlrechtsänderungen in den Bundesstaaten aufhob, wurde vielerorts der Zugang zur Stimmabgabe deutlich eingeschränkt. Der Think Tank Brennan Center for Justice, der Wahlrechtseinschränkungen dokumentiert, nennt unter anderem verschärfte Vorgaben zur Wähleridentifizierung, die Streichung vermeintlich inaktiver Wähler aus den Verzeichnissen sowie die Schließung von Wahllokalen.

US-Wahlrechtsexperte Dr. Joshua Sellers ist Jura-Professor an der Arizona State University und derzeit Fellow an der American Academy in Berlin. © Annette Hornischer

Diese Erschwernisse träfen in erster Linie Minderheiten und ärmere Menschen, erklärt US-Wahlrechtsexperte Joshua Sellers. Er berichtet aus seinem Heimatbundesstaat Arizona, in denen die Native Americans besonders schwer von den Schließungen der Wahllokale betroffen seien. „Sie leben oft sowieso bereits sehr weit vom nächsten Wahllokal entfernt. Wenn das dann noch geschlossen wird, müssen sie teils stundenlange Fahrten auf sich nehmen. Ob sie an einer Wahl teilnehmen können, wird dann auch schnell zur logistischen und ökonomischen Entscheidung,“ erläutert der Jura-Professor von der Arizona State University.

Sellers sieht substanzielle Hinweise darauf, dass bei Entscheidungen zur Wahlorganisation und zum Wahlrecht gezielt vorgegangen werde, um Wahlverläufe nachhaltig zu beeinflussen. Erhöhte Hürden bei der Stimmabgabe führten vor allem dazu, dass Minderheiten zu Hause blieben, also Gruppen, die überproportional für die Demokraten stimmten.

Etliche republikanisch geführte Bundesstaaten, darunter Georgia, Texas und Arizona, beschlossen in den letzten Jahren Änderungen, die das Wählen signifikant erschweren und kleinste, auch versehentliche Wahlrechtsverstöße mit schweren Strafen belegen. Dabei sei Wahlbetrug in den USA minimal, betont Sellers. Es sei geradezu lächerlich, dass dies nun als Vorwand herangezogen werde, um das Wahlrecht zu verschärfen.

Vergeblich bemühte sich Präsident Biden, dieser Praxis einen Riegel vorzuschieben. Ein Gesetz zur Stärkung des Wahlrechts, das unter anderem den bundesweiten Zugang zur Briefwahl festschreiben sollte, scheiterte im Januar dieses Jahres im Senat. Die aktuelle Rechtslage gebe den Bundesstaaten werde sehr viel Freiraum darin, wie sie Wahlen regeln und durchführen, erläutert Sellers. Juristisch sei es daher sehr schwer, gegen Wählerunterdrückung vorzugehen.

Wählerunterdrückung sei kein neues Phänomen, betont Sellers. Aber das, was sich seit einigen Jahren abzeichne, habe eine ganz neue Qualität. „Dafür ist in großen Teilen Ex-Präsident Trump verantwortlich. Indem er kontinuierlich die Lüge über die gestohlenen Wahlen verbreitet, hat sich dieses Narrativ in den Köpfen vieler Menschen festgesetzt,“ so Sellers. „Es ist schwer, dieser Erzählung – so unglaublich sie auch ist – entgegenzutreten, wenn sie immer zu wiederholt wird.“

Mehr als die Hälfte der republikanischen Kandidaten, die am Dienstag auf nationaler und Bundesstaatenebene antreten, sind überzeugt, dass Joe Biden Donald Trump 2020 um den Wahlerfolg betrogen hat.“ Viele hätten bereits deutlich gemacht, dass sie sich in ihren Ämtern gegebenenfalls weigern würden, das Ergebnis der Präsidentschaftswahlen 2024 zu zertifizieren, erklärt Sellers und resümiert: „Das Verständnis dafür, was Demokratie ausmacht, scheint bei vielen Menschen zu schwinden.“

Mit Blick auf die Zwischenwahlen am Dienstag sorgt sich Sellers neben den langen Schlagen vor den Wahllokalen vor allem um den zunehmenden Trend der Einschüchterung von Wählern, den auch das Brennan Center for Justice verzeichnet. „Ich befürchte, dass es am Wahltag auch zu Gewalt kommen könnte. Noch vor ein paar Jahren wäre das ein Hirngespinst gewesen.“ Er berichtet, dass in Arizona sich eine Art Vigilante-Justiz formiert hätte, die teils schwer bewaffnet vor den Einwurfkästen für die vorzeitige Stimmabgabe patrouillierten. „Sie machen das, weil sie verhindern wollen, dass jemand illegal abstimmt. Es ist absurd,“ meint Sellers.

Sellers beobachtet einen politischen Kulturwandel hin zu einem ideologischen Tribalismus. „Wir diskutieren keine Fakten mehr,“ meint der Jura-Professor, „also wird zum existentiellen Problem. In den Köpfen der Bürger stellt auf einmal jedes noch so banale Thema die Zukunft des Landes in Frage. Da wird die Kompromissfindung dann sehr schwierig.“

