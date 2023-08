AfD kritisiert Haldenwang Verfassungsschutzpräsident nannte Aussagen bei Parteitreffen verfassungsfeindlich

AfD-Chef Tino Chrupalla wirft dem Präsidenten des Bundesamts für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang, wegen Äußerungen über die Partei Verstöße gegen die Verfassung vor.

„Wir vertreten hier ganz klar das Grundgesetz und Herr Haldenwang steht außerhalb genau dieses Gesetzes“, sagte Chrupalla am Freitag bei der Fortsetzung der Europawahlversammlung der AfD in Magdeburg.

Haldenwang hatte nach dem ersten Teil des Parteitreffens am vergangenen Wochenende der Deutschen Presse-Agentur gesagt, Vertreter des ehemaligen gemäßigteren Lagers der AfD hätten dabei so gut wie keine Rolle mehr gespielt. „Vielmehr äußerten diverse Wahlbewerber rechtsextremistische Verschwörungstheorien, wie beispielsweise die vom sogenannten ‚Großen Austausch‘.“

Chrupalla sagte, er hätte einen solchen Vorgang „in einem demokratischen Land für kaum möglich gehalten“. Deshalb habe sich die AfD juristisch gewehrt. „Dieser Eingriff in die Entscheidungsfindung der Delegierten der Europawahlversammlung ist ganz klar rechtswidrig“, sagte Chrupalla.

Verfassungsschutz gibt Stillhaltezusage ab

Die AfD hatte beim Verwaltungsgericht Köln einen Eilantrag gestellt und die Unterlassung der Äußerungen während der Europawahlversammlung und darüber hinaus verlangt. Das Bundesamt für Verfassungsschutz gab daraufhin nach Angaben des Verwaltungsgerichts eine Stillhaltezusage ab, die Äußerungen während der Europawahlversammlung zu unterlassen.

„An diese Zusage ist das BfV gebunden“, erklärte ein Sprecher. Die Zusage sei ohne Anerkennung einer Rechtspflicht erfolgt. Das Bundesamt erklärte am Freitag, es habe diese Zusage „aus Respekt vor dem Gericht“ abgegeben.

Die AfD will von diesem Freitag an bis Sonntag in Magdeburg ihre Liste für die Europawahl im kommenden Jahr komplettieren. Anschließend soll das Wahlprogramm beraten werden. (dpa)