AfD-Parteitag am Wochenende Vor diesen fünf Problemen stehen Weidel und Chrupalla

AfD-Parteitage gleichen Wundertüten. Allerdings weniger den halbwegs harmlosen, aus denen Plastikspielzeug purzelt, das nach kurzer Zeit im Müll landet. Vielmehr kann bei der AfD aus einem Parteitag beispielsweise ein ungeeigneter EU-Spitzenkandidat hervorgehen, der wochenlang Negativschlagzeilen produziert und die Parteiführung unter Druck setzt.

Oder es lauert auf Landes- wie Bundesebene das komplette, selbstzerstörerische Chaos. Nicht selten zeigte sich in der Vergangenheit, wenn sich der Staub irgendwann gelegt hatte, dass die Partei ein weiteres Stück nach rechts gewandert war.

Auch an diesem Wochenende brodelt es wieder in der AfD. Der Fokus liegt dieses Mal auf dem Führungsduo und der Frage: Wie gehen Alice Weidel und Tino Chrupalla aus diesem Pateitag hervor? Einige Konfliktherde zeichnen sich bereits ab. Ein Überblick:

1. Die Vorstandswahl

Turnusgemäß soll am Samstag der Bundesvorstand neu gewählt werden. Zwar bekräftigen mehrere Vorstandsmitglieder in Interviews, es werde wieder auf das bestehende Duo hinauslaufen. Aber Mehrheiten lassen sich schwer vorhersagen.

Der „Welt“ sagte Weidel: „Tino Chrupalla und ich haben beide unterschiedliche Stärken, wir wollen als Doppelspitze weitermachen. Ich möchte nicht auf ihn an meiner Seite verzichten.“ Und Chrupalla fügte gar hinzu: „Mit Alice Weidel ist ein Vertrauensverhältnis entstanden, das ich in der Politik so noch nicht erlebt habe.“

Bislang haben sich keine Gegenkandidaten zu erkennen gegeben. Allerdings muss all das nicht heißen, dass es bei einer demokratischen Wahl auch so kommt wie von der Parteiführung geplant. Schon jetzt ermöglicht die Satzung der Partei die Wahl zwischen einem und zwei sogenannten Bundessprechern.

Es könnte beantragt werden, von zwei auf eins zu gehen. Sollte der Antrag durchgehen, könnte es eng werden für Tino Chrupalla. Die meisten Beobachter sagen Weidel eine stärkere Verankerung in der Partei nach.

2. Der Generalsekretär

In eine ähnliche Richtung geht einer der prominentesten Anträge aus dem 38-seitigen Antragsbuch zum Parteitag: Ab 2025 soll der Posten eines Generalsekretärs möglich sein. Pikant: Es soll laut dem Antrag entweder zwei Bundessprecher – wie jetzt – geben, oder nur einen Sprecher, also Parteivorsitzenden, und einen Generalsekretär.

Letzterer soll die Parteigeschäfte führen, Parteiarbeit koordinieren und die Bundesgeschäftsstelle leiten. Innerhalb der Partei erhofft man sich davon mehr Disziplin und Koordination, letztlich mehr Professionalität.

Auch hier könnte es also auf eine Einzelspitze hinauslaufen. Zumal das Datum eines etwaigen Inkrafttretens am Samstag noch vor den Vorstandswahlen geändert werden könnte.

3. Das Krah-Problem

Die beiden Europa-Spitzenkandidaten der Partei – Maximilian Krah und Petr Bystron – waren am Ende so wenig tragbar, dass sie nicht mehr auftreten sollten. Die Nummer eins auf der Liste, Maximilian Krah, flog zuletzt aus der AfD-Delegation neugewählter Europaparlamentarier.

Ihm wurde unter anderem vorgeworfen, Geldzahlungen aus dem Ausland angenommen zu haben. Andere rechte europäische Parteien hatten die AfD zudem nach einem Eklat um Krah-Äußerungen zur SS in einem Interview mit der italienischen Zeitung „La Repubblica“ aus der gemeinsamen Fraktion geworfen.

Maximilian Krah, AfD-Spitzenkandidat zur Europawahl 2024, kurz nachdem er aus der AfD-Delegation ausgeschlossen wurde. © dpa/Britta Pedersen

Chrupalla hatte lange zu Krah gehalten, bis sich der sich endgültig nicht mehr halten ließ. Die Ergebnisse bei der Europawahl, so glauben viele in der Partei, hätten ohne das Krah-Debakel erheblich höher ausfallen können.

Gegen diese Kritik steht ein zweites Lager, das die entgegengesetzte Sichtweise vertritt und der Parteiführung vorwirft, sie hätte sich nicht von Krah distanzieren dürfen.

Krah selbst hatte Mitte Mai erklärt, nicht mehr für den Bundesvorstand kandidieren zu wollen. Nicht unwahrscheinlich, dass er in Essen dennoch eine Rolle spielen wird. Derzeit arbeitet die AfD an der Gründung einer eigenen Fraktion im EU-Parlament. Unklar ist, ob Krah weiterhin außen vor oder Teil der neuen Fraktion sein wird.

4. Neue Konfliktlinien im rechten Lager

Offiziell ist der sogenannte rechte Flügel in der AfD aufgelöst. Dennoch zieht die Gruppe rund um den Thüringer AfD-Chef Björn Höcke weiterhin viel Aufmerksamkeit auf sich. Nun zeichnet sich ein zweites Netzwerk rund um den Bundestagsabgeordneten Sebastian Münzenmaier ab.

Sebastian Münzenmaier ist Vize-Fraktionsvorsitzender der AfD im Bundestag. Doch er strebt nach mehr. © dpa/Thomas Frey

Ziel dieser Gruppe ist offenbar, regierungsfähiger und weniger krawallig und plump zu wirken. Daher auch der Antrag auf einen Generalsekretär, der das wiederholte Partei-Chaos in den Griff bekommen soll.

Hier zeichnet sich eine weitere Konfliktlinie ab: Zwar ist bislang kein offizieller Gegenkandidat gegen das Führungsduo Chrupalla/Weidel aufgetreten. Sollte jedoch der Posten des Generalsekretärs geschaffen werden, wird Münzenmaier als wahrscheinlicher Kandidat gehandelt. Für Chrupalla, der bei seiner letzten Wiederwahl nur 53 Prozent der Stimmen erhielt, eine weitere Bedrohung.

5. Die politische Großwetterlage

Auf EU-Ebene ist es der AfD bislang nicht gelungen, eine eigene Fraktion zu gründen. Doch die Zeit drängt: Stichtag ist nächste Woche Donnerstag. Absprachen und Kompromisse dazu könnten hinter den Kulissen beim Parteitag laufen. Doch Weidel und Chrupalla können nicht überall gleichzeitig sein.

Zudem stehen im Herbst die Wahlen in Brandenburg, Thüringen und Sachsen an. Die jeweiligen Landeschefs dürften beim Parteitag ebenfalls mit einer eigenen Agenda – und ihren hohen Umfrageergebnissen – eine Rolle spielen.

Parallel zu den internen Querelen dürften die Rahmenbedingungen dieses Parteitags besonders herausfordernd werden. In Essen wird ein Ausnahmezustand erwartet, Zehntausende Gegendemonstranten sollen kommen.

Manche linke Gruppen haben angekündigt, die Anreise zum Parteitagsgelände zu blockieren. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Schlimmstenfalls drohen gewalttätige Auseinandersetzungen.