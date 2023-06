Ankauf sei „zwingend erforderlich“ : Bundeswehr hat offenbar große Lücke bei Artilleriemunition

Der Bestand an Sprengstoffgeschossen im Kaliber 155 mm betrage aktuell 20.000 Stück, so ein Medienbericht. Nach Nato-Vorgaben müssen es 2031 mehr als zehnmal so viele sein.