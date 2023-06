Anteil bürgerlicher AfD-Wähler steigt Populismus rückt laut Befragung in die Mitte der Gesellschaft

Am Wochenende ist im thüringischen Sonneberg der erste AfD-Landrat gewählt worden, aber nicht nur dort scheint die Partei in der Mitte der Gesellschaft angekommen zu sein. Das zeigt eine aktuelle Analyse des Sinus Instituts, über die das „Redaktionsnetzwerk Deutschland“ (RND) am Donnerstag berichtet. Diese komme zu dem Ergebnis, dass Populismus in Deutschland mehrheitsfähig wird.

Wie schon in den Jahren zuvor habe das Sinus Institut ermittelt, wie hoch der Anteil bürgerlicher Wählerinnen und Wählern an den Stimmen für die AfD sei. Momentan seien dies 56 Prozent. In den vergangenen Jahren habe der Anteil bei 50 Prozent gelegen, im Jahr 2021 noch bei 43 Prozent.

Grundlage für die Analyse sei eine Online-Befragung, die die deutsche Bevölkerung von 18 bis 69 Jahren abbilde.

Die Stimmung in der Gesellschaft könnte kippen, sagte Sinus-Geschäftsführerin Silke Borgstedt dem „RND“. „Die Milieus der Mitte definieren in hohem Maß, was in einer Gesellschaft als normal gilt.“ Gerade in der Mitte gäbe es viele Wechselwähler, die sich je nach den aktuellen gesellschaftlichen Themen unterscheiden. (juw)