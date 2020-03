Im vergangenen Jahr hat es in Deutschland einem Bericht zufolge 1620 Übergriffe auf Flüchtlinge gegeben. Das berichteten die Zeitungen der Funke Mediengruppe am Freitag unter Berufung auf eine Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine Anfrage der Linksfraktion. Zudem seien in 128 Fällen Flüchtlingsunterkünfte angegriffen worden.

2018 hatten die Sicherheitsbehörden den Angaben zufolge 173 Angriffe auf Asylunterkünfte und 1775 Attacken auf Geflüchtete außerhalb der Einrichtungen verzeichnet. Bei den Angaben für 2019 fehlen laut dem Bericht noch mögliche Nachmeldungen durch die Polizeidienststellen.

Im vergangenen Jahr wurden den Angaben zufolge 229 Menschen bei den Angriffen verletzt. Unter den Opfern seien auch Kinder gewesen. In 260 Fällen hätten die Täter Sprengsätze oder Waffen benutzt oder Brände gelegt.

Mehr zum Thema Verschwörungstheorien, Propaganda, Chaos Wie Rechtsextreme in der Coronakrise zündeln

Die Linken-Politikerin Ulla Jelpke zeigte sich besorgt. In Deutschland gebe es "offenbar ein gesellschaftliches Klima, in dem Flüchtlinge jederzeit damit rechnen müssen, verbal und auch tätlich angegriffen zu werden", sagte sie den Funke-Zeitungen. (AFP)