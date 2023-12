Aufregung um Bürgergeld-Erhöhung In einem Jahr folgt wohl die Nullrunde

Plus 12 Prozent: Die Steigerung der Bürgergeld-Regelsätze zum Jahresbeginn 2024 ist kräftig. Entsprechend aufgeregt wird debattiert, seit die Zahlen bekannt wurden. Eine alleinstehende Person bekommt ab Januar pro Monat 563 Euro statt bisher 502 Euro aufs Konto, zusätzlich zur Übernahme der Wohnkosten.

Öffentlich nur wenig beachtet wird aber bisher, dass sich schon jetzt fürs Folgejahr eine Nullrunde abzeichnet. „Aller Voraussicht nach wird der Regelsatz zum Jahresbeginn 2025 nicht noch einmal erhöht“, sagt Kerstin Bruckmeier.

Rechenbeispiele zum Bürgergeld Ein Elternpaar hat zwei gemeinsame Kinder, eines ist drei, das andere acht Jahre alt. Dann bekommt die Familie neben Miete und Heizkosten für alle vier Personen gemeinsam Regelsätze in Höhe von 1568 Euro pro Monat. Ab Januar 2024 kommt deutlich mehr aufs Konto: Dann werden es 1759 Euro sein. Ein anderes Elternpaar hat vier Kinder. Sie sind sieben, zehn, 14 und 17 Jahre alt. Dann bekommt die Familie bisher 2438 Euro aufs Konto. Ab Januar werden es 2734 Euro sein.

Die Volkswirtin ist Leiterin der Forschungsgruppe „Grundsicherungsbezug und Arbeitsmarkt“ am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit. „Vermutlich wird der Regelsatz auch im Jahr 2025 so bleiben, wie er ab dem 1. Januar 2024 ist“, sagt sie.

Warum das so ist, erklärt sich aus dem Verfahren, nach dem die Regelsätze ermittelt werden. Es wurde mit der Einführung des Bürgergelds gesetzlich festgelegt.

Alle fünf Jahre erhebt das Statistische Bundesamt die so genannte Einkommens- und Verbrauchsstichprobe, um das Konsumverhalten der Bevölkerung zu erfassen. In einer Sonderauswertung wird ermittelt, welche Ausgaben das ärmste Fünftel der Bevölkerung hat, das nicht von Transferleistungen lebt. Daran orientieren sich die Regelsätze.

Derzeit läuft noch die Datenerhebung für die Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 2023. Ergebnisse werden erst im Jahresverlauf 2025 erwartet. Bis dahin werden die Regelsätze fortgeschrieben. Das Verfahren dafür ist ebenfalls per Gesetz geregelt und hat zwei Schritte.

Es gibt zwei Rechenschritte

Berücksichtigt wird bei Schritt eins, der Basisfortschreibung, ein so genannter Mischindex. Zu 70 Prozent fließt die Inflation ein, wobei es nur auf die Güter ankommt, die für den Regelbedarf relevant sind. Luxusprodukte bleiben also außen vor. Zu 30 Prozent fließt die Lohnentwicklung in den Mischindex ein.

Dann folgt Schritt zwei, die so genannte ergänzende Fortschreibung. Für die anstehende Regelsatzerhöhung wurde noch einmal gesondert das Preisniveau im zweiten Quartal 2023 im Vergleich zum zweiten Quartal 2022 betrachtet. Das ergab ein sehr kräftiges Plus. Diese ergänzende Fortschreibung soll dafür sorgen, dass sich die ganz aktuelle Entwicklung der Lebenshaltungskosten im Regelsatz niederschlägt.

Die fallende Inflation wird dazu führen, dass der Regelsatz wahrscheinlich unverändert bleibt. Arbeitsmarktforscherin Kerstin Bruckmeier

Allerdings: Diese ergänzende Fortschreibung wird nicht mit berücksichtigt, wenn es um den Ausgangswert für die nächste Erhöhung der Regelsätze geht. Der Ausgangswert dafür ist also niedriger als der tatsächlich gezahlte Regelsatz. Die ergänzende Fortschreibung müsste bei der nächsten Basisfortschreibung sozusagen erst einmal aufgeholt werden, wenn sich noch einmal eine Erhöhung der Regelsätze ergeben sollte. Das aber wird voraussichtlich nicht passieren.

„Wir sind auf einem Pfad fallender Inflation, für das kommende Jahr ist mit 2 bis 3 Prozent zu rechnen. Das wird dazu führen, dass der Regelsatz wahrscheinlich unverändert bleibt“, sagt Bruckmeier. Die Inflation müsste noch einmal sehr hoch sein, damit sich erneut eine Erhöhung des Regelsatzes ergibt. Damit rechnet Bruckmeier nur für den Fall, dass es noch einmal einen exogenen Schock wie durch den Krieg in der Ukraine gibt.

Kommt es dazu nicht und entwickelt sich die Inflation wie derzeit absehbar, wird sich die derzeitige Debatte um die Bürgergeld-Erhöhung im kommenden Jahr vermutlich nicht wiederholen. Zuletzt war sogar von der FDP, also aus der Regierungskoalition, gefordert worden, die Regelsatzerhöhung auszusetzen. Das aber ist von heute auf morgen gar nicht möglich, da das Rechenverfahren per Gesetz festgelegt ist.

Rechnerisch wäre es sogar denkbar, dass sich im kommenden Jahr eine Absenkung des Regelsatzes ergibt. Für diesen Fall allerdings hat der Gesetzgeber vorgesorgt: Unter eine einmal festgelegte Höhe wieder sinken kann der Regelsatz durch die Fortschreibung nicht.