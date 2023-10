Aufruf gegen Hass und Hetze : Schuster, Schwan und Schneider fordern Einsatz „für unsere Demokratie“

In den Umfragen ist die AfD stärker denn je. Bei den Wahlen am Sonntag in Bayern und Hessen dürfte sie Zugewinne erzielen. Bekannte Persönlichkeiten rufen nun zu mehr Engagement für die Demokratie auf.