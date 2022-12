Auslandseinsätze der Bundeswehr Bereit für Missionen – aber im Zweifel schneller raus

Olaf Scholz hat zum Adventskaffee geladen. Gekommen sind rund 50 Angehörige deutscher Einsatzkräfte, die aktuell im Ausland sind. Schließlich ist es gerade in der Vorweihnachtszeit und an den Feiertagen besonders hart, wenn die Liebsten nicht da sind. Im siebten Stock des Kanzleramts gibt es noch ein Gruppenfoto als Andenken, bevor er zu den Angehörigen spricht.

Der Kanzler dankt dafür, dass sie ihren Söhnen, Töchtern, Vätern, Müttern oder Partnern „den Rücken stärken, die Daumen drücken, dass es funktioniert und ihnen auch ein bisschen die Stärke geben, die sie brauchen“. Schließlich weiß der Kanzler aus einer Videoschalte in eine Reihe von Krisengebieten am Vortag: „Die fühlen sich ja auch ein bisschen allein“.

Beim letzten Empfang dieser Art – vor Corona mit Vorgängerin Angela Merkel – war die Auswahl potenzieller Gäste noch viel größer. Der Afghanistan-Einsatz ist im Fiasko geendet. Auf dessen Höhepunkt 2012 und 2023, als auch die Kosovo-Mission personell noch stärker bestückt war, befanden sich mehr alsr 10.000 deutsche Soldatinnen und Soldaten im Auslandseinsatz. Aktuell sind es nach Angaben des Einsatzführungskommandos in Potsdam noch 3350.

Der Trend geht zur Bündnisverteidigung

Absehbar wird die Zahl weiter schrumpfen. Erst kürzlich hat die Bundesregierung beschlossen, die Truppe bis Frühjahr 2024 aus Mali abzuziehen, wo laut Mandat bis zu 1100 Soldatinnen und Soldaten eingesetzt werden dürfen. Von den dann zwölf verbleibenden Bundeswehrmissionen findet noch etwa die Hälfte „out of area“, also außerhalb des Nato-Gebiets statt, von denen die Anti-IS-Mission im Irak die größte sein wird.

„Der Trend geht wegen Russlands Angriffs auf die Ukraine stark in Richtung Landes- und Bündnisverteidigung, auch bei Ausrüstung und Gerät“, sagt Nils Schmid, außenpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion. Das Bundeswehrkontingent in Litauen wurde aufgestockt, die Luftraumüberwachung von Estland und Rumänien aus ausgebaut.

Zieht sich Deutschland also perspektivisch komplett aus seinem internationalen Engagement in der Ferne zurück? Wer im Koalitionsvertrag der Ampel von „der „Erarbeitung möglicher Exit-Strategien“ liest oder mitbekommen hat, wie sich die strategischen Russland-Argumente des Auswärtigen Amtes zugunsten eines Verbleibs in Mali nicht durchsetzen konnten, mag zu diesem Schluss kommen.

Kanzler Olaf Scholz hat am Freitag Angehörige deutscher Einsatzkräfte empfangen. © AFP / AFP/John MacDougall

Schließlich soll auch eine Enquetekommission des Bundestags Lehren aus Afghanistan ziehen. Wirkt der andere Satz aus dem Koalitionsvertrag, wonach man „als verlässlicher Partner“ auch weiter „an unserem außen- und sicherheitspolitischen Engagement festhalten“ wollte, da nicht fadenscheinig?

Auch Christoph Heusgen, einst Merkels Außenpolitikberater und nun Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, warnt: „Wir dürfen jetzt nicht das Kind mit dem Bade ausschütten.“ Natürlich müsse die Bündnisverteidigung im Zentrum stehen, weil hier „bekanntermaßen einiges im Argen“ liege. Einen vollständigen Rückzug aus den Krisengebieten außerhalb des Nato-Gebiets dürfe es aber nicht geben.

Die Amerikaner werden uns nicht ewig aus der Patsche helfen. Christoph Heusgen, Chef der Münchner Sicherheitskonferenz

„Als viertgrößte Volkswirtschaft der Welt müssen wir weiter an UN-Missionen teilnehmen“, sagt Heusgen, „und wir müssen endlich die Pläne zur Aufstellung einer europäischen Einsatztruppe umsetzen.“ Schließlich könne Deutschland „nicht ewig darauf setzen, dass uns immer die Amerikaner aus der Patsche helfen“.

Auch Florian Hahn, Verteidigungsexperte der Unionsfraktion im Bundestag, fordert, dass Deutschland seine „internationale Verantwortung gerade in der europäischen Nachbarschaft“ eher „stärker als bisher wahrnehmen muss“.

In der größten Regierungsfraktion wird betont, dass sie weiter wahrgenommen werde. Der SPD-Kanzler unterstreicht bei dem Adventsempfang, dass die Angehörigen seiner Gäste eine Arbeit verrichteten, die „wichtig für uns alle“ sei, nur so könne man „in einer wirklich sehr, sehr schwierigen Welt“ dazu beitragen, „dass der Frieden gesichert wird“.

Mali – der nächste Einsatz geht zu Ende 2015 bat Frankreich nach den Terroranschlägen von Paris Deutschland, die französische Armee in Mali zu entlasten. Die Truppenstärke nahm seither kontinuierlich zu. Bis zu 1100 Soldatinnen und Soldaten können laut Bundestagsmandat für die UN-Operation Minusma eingesetzt werden. Die EU-Ausbildungsmission EUTM wurde nach dem Militärputsch 2021 ins Nachbarland Niger verlagert. Jetzt sind sind die Probleme so groß, dass der Abzug für das Frühjahr 2024 vorgesehen ist.

Verändert hat sich der Angang seiner Regierung dennoch. „Aus den Erfahrungen in Afghanistan und Mali leiten wir mit dieser Regierung nun jedoch höhere Begründungsanforderungen ab“, sagt der Außenpolitiker Schmid. „Und wir ziehen schneller Konsequenzen beziehungsweise ab, wenn es die Lage vor Ort erfordert.“

In der Enquetekommission, die von Michael Müller (SPD) geleitet wird, zeichnen sich bereits weitere Lehren für künftige Missionen ab. Afghanistan habe gezeigt, „dass wir von Anfang an einen möglichen Abzug mitdenken müssen“, sagt Berlins ehemaliger Regierender Bürgermeister: „Wer informiert wen? Wie läuft die Koordination mit den internationalen Partnern? Wie wird die Bevölkerung vor Ort darauf vorbereitet?“ In der Vergangenheit blieben zwischen Außen-, Entwicklungs-, Innen- und Verteidigungsministerium „Zuständigkeiten unklar“.

Nicht zuletzt wird es eine intensivere Befassung mit möglichen Einsatzländern geben, woran es nicht zuletzt am Hindukusch haperte: „Wir müssen uns bei künftigen Einsätzen rechtzeitig mit Kultur, Geschichte und Tradition auseinandersetzen – ohne diese Kenntnis ist die Gefahr des Scheiterns groß.“

Zur Startseite