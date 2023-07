Baerbock auf Tour durch Sachsen Reichen 36 Stunden, um Vertrauen zurückzugewinnen?

Annalena Baerbock steht auf dem Marktplatz in Vejprty neben dem tschechischen Außenminister Jan Lipavsky. Ein paar Fußminuten weiter ist ein kleiner Bach, er trennt Deutschland von Tschechien. Auf der deutschen Seite, in Bärenstein, hatte die Außenministerin den Bürgermeister gefragt, ob er damals, vor fast 20 Jahren, als Tschechien Teil der EU wurde, und die Grenze weg war, Freudentränen in den Augen gehabt habe. Ein Glas Sekt auf der Brücke, antwortete der Bürgermeister und lächelte.