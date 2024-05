Bayerischer Löwe und Berliner Bär Ist dem Frieden zwischen Söder und Merz wirklich zu trauen?

Kurz bevor der bayerische Ministerpräsident Markus Söder als CSU-Chef bei der großen Schwesterpartei auftritt, erinnert sich sein früherer hessischer Amtskollege Volker Bouffier aus Hessen an den erbitterten Machtkampf des Jahres 2021. Der CDU-Grande spielte damals eine zentrale Rolle dabei, Söder als Kanzlerkandidat der Union zu verhindern – und ist ziemlich gespannt, was der diesmal sagen wird.

In bekannter Weise spielt Markus Söder in seiner rund einstündigen Rede am späten Dienstagnachmittag mit diesen Erwartungen. Er bezeichnet den CDU-Vorsitzenden als „Favorit“ und verspricht, dass es im Herbst, wenn sich die Union im Lichte der drei Landtagswahlen im Osten festlegen will, und auch danach politisch nicht blutig wird: „An mir wird der Erfolg 2025 nicht scheitern.“

Ich bin verpflichtet, hier die Wahrheit zu sagen – im Guten wie im Positiven. CSU-Chef Markus Söder auf dem CDU-Parteitag

Kaum ein Blatt passe zwischen Merz und ihn, sie tickten politstrategisch ähnlich, behauptet Söder. CDU und CSU kämen heute viel schneller inhaltlich zusammen als zu Zeiten der großen Koalition. Dafür muss er dementieren, was der „Spiegel“ kürzlich in einer Merz-Geschichte berichtete: Dass Söder bei ihrer wöchentlichen Videoschalte montags in der Früh demonstrativ frühstücke oder sich desinteressiert in den Stuhl fläze: „Ich esse morgens um acht keine Weißwürste.“

Das klingt alles sehr kooperativ und auch weitgehend in der Unterstützung für Merz. Und doch baut er in Söder typischer Manier ein paar Fragezeichen ein. Muss er ansprechen, dass Merz weniger Prozentpunkte als bei seiner ersten Wahl bekommen hat – auch wenn er im Anschluss sagt, dass die Vorsitzenden anderer Parteien weniger Unterstützung hätten? Außerdem sei er – wie er an anderer Stelle süffisant-ironisch sagt oder eben auch nicht –, „verpflichtet, hier die Wahrheit zu sagen – im Guten wie im Positiven“.

Mehr Wortwitz, mehr andächtiges Zuhören

Mehr Lacher hat der bayerische Entertainer ohnehin auf seiner Seite. Über das Niveau des Humors lässt sich sicher streiten, wenn er „Wok“ gut findet und „woke“ weniger – aber dem CDU-Parteitag gefällt’s. Ein Brüller sind auch die Geschichten über Bundeskanzler Olaf Scholz, der in China angeblich nach dem Kiffen und in Italien nach Deutschlands finanzpolitischer Seriosität gefragt werde.

Während Merz am Vortrag eine staatsstragende Rede hielt, um seine Eignung als Kanzlerkandidat zu unterstreichen, die CDU-Positionen hervorhob und mit Ausnahme der AfD deshalb auch mit Attacken in Richtung des politischen Gegners sparte, machte Söder das genaue Gegenteil. Er teilte hart gegen FDP und Grüne, weniger gegen seine Koalitionspartnerfavoritin SPD aus.

Es wäre echt eine Überraschung, wenn der Markus gesagt hätte, was er wirklich will. Ein CDU-Delegierter nach Söders Rede

Zwischenzeitlich mögen dem ein oder anderen aus dem Kreis der CDU-Delegierten während der Söder-Rede doch Zweifel gekommen sein. Könnte der Münchner Ministerpräsident nicht doch der viel zugkräftigere Kandidat sein, weil der den Saal mal zum Johlen und mal zum andächtigen Zuhören bringt? Viel mehr jedenfalls als Merz, dem er in dieser Kategorie die Show stiehlt..

Im Anschluss aber hat sich Gastgeber Merz eine ganz gute Aktion überlegt, die den Parteitag auch wieder voll für ihn einnimmt. Der Mann aus dem Freistaat, der bekanntlich einen Löwen im Wappen trägt, bekommt vom Sauerländer in der Bundeshauptstadt einen Berliner Bären geschenkt – zusammen mit einer durchaus als Warnung zu verstehenden Bemerkung: „Löwen und Bären legen sich in der Regel nicht miteinander an.“ Und vor allem sollten das andere nicht tun, so Merz, „weder mit dem einen, noch mit dem anderen“.

Viele glückliche Delegierte sind im Anschluss zu sehen. Einer von ihnen weiß aber auch, dass nichts davon irgendeiner Vorentscheidung in der Kandidatenfrage gleichkommt. „Es wäre echt eine Überraschung, wenn der Markus gesagt hätte, was er wirklich will.“