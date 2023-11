„Berlins Haushalt in besonders schwieriger Situation“ Merz will mit Wegner wegen Schuldenbremse sprechen

CDU-Chef Friedrich Merz will mit Berlins Regierendem Bürgermeister Kai Wegner über den Streit um die Schuldenbremse reden, hat eine Reform aber erneut abgelehnt. „Wir sind in den nächsten Tagen verabredet miteinander und werden darüber sprechen“, sagte der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion am Donnerstag den TV-Sender RTL/ntv.

Er verwies darauf, dass der Berliner Haushalt „in einer besonders schwierigen Situation“ sei. Aber die Hauptstadt müsse mit einer Schuldenbegrenzung die Probleme lösen und „nicht mit einer geöffneten Flut an neuen Schulden“. Etliche CDU-Ministerpräsidenten und auch Unions-Abgeordnete befürworten eine Debatte über Änderungen an der im Grundgesetz verankerten Schuldenbremse, indem man etwa eine Investitionsklausel einfügt oder die besonders harten Regeln für die Länder verändert. Merz und CSU-Chef Markus Söder lehnen dies kategorisch ab.

Mit Blick auf die anhaltenden Beratungen der Ampel-Regierung zum Haushalt 2024 sagte die Parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Bundestagsfraktion, Katja Mast, im radioeins des Senders rbb: „Wir werden am Schluss diskutieren, wo setzen wir auf Effizienzreserven im Haushalt, wo sind Stellschrauben, damit wir auf 17 Milliarden kommen, aber wir werden natürlich auch über ein weiteres Aussetzen der Schuldenbremse diskutieren müssen.“

Am Vortag hatte Mast noch von einer hohen zweistelligen Milliardenlücke im Etat 2024 gesprochen, Finanzminister Christian Lindner dagegen von 17 Milliarden Euro. (Reuters)