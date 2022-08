Der ehemalige US-Präsident Donald Trump muss am Mittwoch in einem gegen die Familienholding Trump Organization laufenden Betrugsverfahren unter Eid aussagen. Die Anhörung findet vor einem Gericht in New York statt. Seine beiden Kinder Donald Junior und Ivanka sind in dem Fall bereits befragt worden.

Die New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James geht im Zuge zivilrechtlicher Ermittlungen dem Verdacht nach, dass die Trump Organization den Wert von Immobilien künstlich aufgeblasen hatte, wenn sie Kredite von Banken erhalten wollte, und in anderen Fällen kleinrechnete, um weniger Steuern oder Versicherungsbeiträge zahlen zu müssen. Im Januar hatte James erklärt, Beweise für betrügerisches Finanzgebaren zusammengetragen zu haben. Der frühere Präsident bezeichnete die Ermittlungen wiederholt als politisch motiviert.

Eigentlich sollten die Aussagen der drei bereits Mitte Juli stattfinden, doch der Termin ist wegen des Unfalltodes seiner früheren Ehefrau Ivana verschoben worden. Die beiden gemeinsamen Kinder Donald Junior und Ivanka holten ihre Termine bereits nach, berichtet die „New York Times“. Nun ist ihr Vater dran.

Der Termin bei der New Yorker Generalstaatsanwaltschaft kommt nur zwei Tage nach der Durchsuchung des Privatanwesens des Ex-Präsidenten in Mar-a-Lago durch die US-amerikanische Bundespolizei FBI. In seinem Sozialen Netzwerk „Truth Social“ nannte Trump den Polizeieinsatz einen „Angriff“, der nur in kaputten Dritte-Welt-Ländern stattfinden kann“.

Die Ermittlungen der New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James bezeichnete er als politisch motivierte Hexenjagd, schreibt die „New York Times“. „Mein großes Unternehmen und ich werden von allen Seiten angegriffen. Bananenrepublik!“

Je nachdem, was Trump am Mittwoch in seiner Befragung sagt, könnte das Folgen für weitere Verfahren gegen ihn haben. Die Staatsanwaltschaft von Manhattan stehe in den Startlöchern, ihre zwischenzeitlich eingeschlafene strafrechtliche Untersuchung gegen den Ex-Präsidenten wieder mit mehr Energie zu verfolgen, heißt es in dem Bericht. (Tsp mit AFP)