Tagesspiegel Plus Bewohner jubeln, Soldaten geben Autogramme : Die Stadt Cherson atmet nach ihrer Befreiung auf

In Cherson feiern die Menschen auf dem „Platz der Freiheit“ den Abzug der russischen Truppen. In der Ferne sind Explosionen zu hören. Doch an Gefahren will an diesem Tag niemand denken.