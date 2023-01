Boris Pistorius Härte und Sicherheit als Kernthema

Es ist gerade drei Monate her, dass Boris Pistorius die Bundeswehr würdigte, damals in seiner Rolle als niedersächsischer Innenminister. „Ohne die Bundeswehr, ohne die Soldatinnen und Soldaten der verschiedenen Truppengattungen, hätten wir so manche Krise und Katastrophenlage in unserem Land nicht beherrschen können“, sagte der SPD-Politiker Mitte Oktober beim Jahresempfang der Wehrbeauftragten Eva Högl vor rund 350 Gästen in der niedersächsischen Landesvertretung in Berlin: „Wir Niedersächsinnen und Niedersachsen wissen, was wir an der Bundeswehr haben."

Wird die Bundeswehr in einigen Monaten wissen, was sie an ihrem neuen Verteidigungsminister hat? Zumindest hat Kanzler Olaf Scholz (SPD) einen Politiker ausgewählt, der als Landesinnenminister das Versprechen von Härte und Sicherheit zu seinem Markenzeichen entwickelt hatte. Dabei halfen dem 62-jährigen Politiker nicht nur sein kompakter Körperbau, seine markante Physiognomie und seine sonore Stimme, sondern auch sein ausgeprägter Wille, gegen terroristische oder andere Gefährder das ganze Instrumentarium des Rechtsstaats aufzufahren. Die Botschaft von Härte und Sicherheit könnte in Zeiten des Krieges auch den Verteidigungsminister Boris Pistorius stärken.

Der Niedersachse, den Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) vor zehn Jahren in sein Kabinett geholt hatte, gehörte jedenfalls nie zu den Sozialdemokraten, die grüner als die Grünen und liberaler als die FDP sein wollten. Dass gerade sozial Schwächere auf den Schutz eines starken Staates angewiesen sind, davon war der Jurist immer überzeugt. Auf den Spitznamen „Roter Scheriff“ war er trotzdem nicht stolz: Er sei ein Innenpolitiker, dem auch liberale Grundsätze wichtig seien, sagte er einmal dem Tagesspiegel.

Die Erneuerung der SPD muss aus den Kommunen und den Ländern kommen. Boris Pistorius, noch Innenminister in Niedersachsen, im Jahr 2019

Weil der frühere Oberbürgermeister von Osnabrück (2006 bis 2013) bald über die Grenzen seines Landes hinaus als eigenständiger Sozialdemokrat und Verfechter eines starken Staates bekannt war, holte ihn SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz 2017 in sein Wahlkampfteam, gleichsam als Schatten-Innenminister.

Er präsentierte einen 10-Punkte-Papier, der unter anderem ein entschlossenes Vorgehen gegen terroristische Gefährder, eine deutliche personelle Stärkung der Bundespolizei und größere Anstrengungen im Kampf gegen Cyber-Kriminalität forderte. Schulz und die SPD verloren die Wahl, in der großen Koalition übernahm CSU-Mann Horst Seehofer das Innenministerium.

Zwei Jahre später wurde erneut deutlich, dass der Landesinnenminister höhere Ziele anstrebte: Gemeinsam mit der sächsischen Sozialministerin Petra Köpping stieg er 2019 ins Rennen um die nach dem Rücktritt von Andrea Nahles vakante SPD-Führung ein.

„Die Erneuerung der SPD muss aus den Kommunen und den Ländern kommen“, verkündeten beide. In der Kommunalpolitik sei die Partei immer noch in vielen Regionen stark aufgestellt: „Dieses Potential wollen wir mobilisieren und stärken.“ Doch im ersten Wahlgang des Mitgliederentscheids überzeugte das nur 14,6 Prozent, das Duo schied aus.

Aus dem blamablen Ergebnis lässt sich allerdings nicht ableiten, dass der schon im Alter von 16 Jahren in die SPD eingetretene Pistorius in seiner Partei nicht geachtet würde. Er gilt als flügelübergreifend beliebt.

14,6 Prozent der SPD-Mitglieder stimmten 2019 für Boris Pistorius und Petra Köpping als SPD-Vorsitzende

In Hannover hatten sich schon länger hartnäckig Gerüchte gehalten, dass die niedersächsische Landeshauptstadt dem machtbewussten Politiker zu klein geworden sei. Er mache sich Hoffnung, Bundesinnenministerin Nancy Faeser abzulösen, wenn die wegen der Landtagswahl in Hessen im Herbst in ihr Heimatland wechsle, hieß es.

Nun darf oder muss Pistorius ein noch schwierigeres Amt übernehmen. Zwar hat er Wehrdienst in der Steuben-Kaserne in Achim geleistet, bringt lange Erfahrung in der Führung eines Landesministeriums mit. Ob das reicht, um die komplexen Strukturen im Verteidigungsministerium zu durchdringen und neu aufzustellen, ist eine offene Frage.

Aber seine pragmatische, menschennahe, manchmal kumpelhafte Art könnte ihm helfen, schnell den Respekt der Soldatinnen und Soldaten zu gewinnen. Auch daran war schon manche Vorgängerin und mancher Vorgänger im Amt gescheitert.

