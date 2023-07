Bröckelnde „Brandmauer“? Wo demokratische Parteien bereits mit der AfD kooperieren

Rund 10.000 Städte und Gemeinden gibt es in der Bundesrepublik, und in vielen von ihnen ist das kommunalpolitische Klima rauer geworden. So sah schon vor 14 Monaten die Mehrheit der im Auftrag der Körber-Stiftung befragten Ratsmitglieder in den vergangenen Jahren „überwiegend negative Veränderungen der kommunalpolitischen Diskussionskultur“ vor allem „durch den Eintritt der AfD in die Politik“.

Nicht überall hat die Lokalpolitik dem Druck standgehalten, den die Abgrenzungsbeschlüsse ihrer jeweiligen Bundesparteien zur „Alternative für Deutschland“ dort erzeugen. Ganz unabhängig von den jüngsten Äußerungen des CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz gibt es bereits jetzt genug Beispiele, dass auf kommunaler Ebene mit der AfD abgestimmt, eine Fraktions- oder Zählgemeinschaften gegründet wurde oder auch „nur“ eine Absprache stattgefunden hat. Das betrifft vor allem den Osten Deutschlands und die Christdemokraten – aber eben nicht nur.

Erst vor fünf Wochen hat der SPD-Ortsverein im südthüringischen Hildburghausen dem neuen parteilosen Bürgermeister der Kreisstadt gratuliert. Sein Vorgänger von der Linkspartei war zuvor per Bürgerentscheid aus dem Amt gejagt worden. Für das Abwahlverfahren war im Stadtrat eine Zwei-Drittel-Mehrheit nötig gewesen, die nur mit drei SPD-Stimmen zustande kam – obwohl Thüringens SPD-Chef Georg Maier seine Genossinnen und Genossen eindringlich vor einem gemeinsamen Abstimmen mit der AfD gewarnt und auch ein Parteiordnungsverfahren gegen zwei der Ratsmitglieder eingeleitet hatte.

SPD und Linke haben auch Erfahrung

Die Linkspartei hat ebenfalls Erfahrung mit einer lokalen Kooperation. In Forst in der Lausitz tat sich ihr dortiger Fraktionschef schon vor drei Jahren mit der AfD und einem „Bündnis für Forst“ zusammen, um einen neuen Jugendclub nicht in einer alten Villa, sondern in einem Neubau unterzubringen. Es gehe um die Sache, zudem stelle die AfD in Forst die größte Ratsfraktion, hieß es zur Begründung. Die Stadtverordneten der Linken wurden daraufhin aus der Partei ausgeschlossen, bilden nun die Fraktion „Unabhängig links“ und gehen gemeinsam gerichtlich gegen die Kommunalaufsicht vor, die den Neubau untersagte.

21 Fälle von Kooperationen zwischen extrem rechten und demokratischen Parteien will das Portal „Endstation rechts“ allein in Sachsen seit der Kommunalwahl 2019 gezählt haben.

Bereits 2014, nur ein Jahr nach der AfD-Gründung, war in der Gemeinde Muldestausee in Sachsen-Anhalt sogar eine gemeinsame Fraktion gegründet worden, wie die „Zeit“ in einem Überblick über lokale Kooperationen berichtet hat. Ihr gehörten zwei parteilose Ratsmitglieder an, die über die Liste der Linkspartei in das Gremium eingezogen waren.

Einen ähnlich gelagerten Fall gibt es auch bei den Grünen. In Gohrisch in der Sächsischen Schweiz wurde ein Parteiloser für die Umweltpartei in den Gemeinderat gewählt, wo er 2019 in eine gemeinsame Fraktion mit der AfD eintrat. Im Unterschied zur Gemeinde Muldestausee besteht die Fraktionsgemeinschaft bis heute fort – obwohl Kreisverband und Bundesgeschäftsstelle der Grünen einen Rückzug anmahnten.

Welche der etablierten Parteien im Herbst 2020 einen AfD-Mann zum Stadtratsvorsitzenden in Gera mitwählte, ist bis heute nicht geklärt. Klar ist jedoch, dass er einige Stimmen von CDU, SPD, Grünen, FDP oder Linken bekommen haben muss – sonst wäre es trotz einiger anderer Kleinparteien im Rat rechnerisch nicht möglich gewesen.

Die CDU hat lokal das größte Problem

Aber auch wenn es in allen Parteien vereinzelt solche Fälle gibt, verzeichnen die Christdemokraten die meisten – gepaart mit einer Reihe von Äußerungen meist ostdeutscher CDU-Kommunalpolitiker, die für eine pragmatische Zusammenarbeit vor Ort plädieren. Das ist nicht neu, aber setzt sich fort. „Seit der Kommunalwahl 2019 lassen sich in Sachsen mindestens 21 Fälle von Kooperation zwischen extrem rechten und demokratischen Parteien finden“, schreibt etwa das Portal „Endstation rechts“, das solche Fälle dokumentiert. 17 davon gehen auf das Konto der CDU. Zumeist geht es dabei um ein gemeinsames Abstimmungsverhalten oder die gemeinsame Wahl von Ausschussvorsitzenden.

Für Negativschlagzeilen sorgte im vergangenen Dezember auch ein Beschluss des Bautzener Stadtrats. Die CDU-Fraktion der 40.000-Einwohner-Stadt in Sachsen stimmte geschlossen für einen AfD-Antrag, um nicht anerkannten Flüchtlingen, die aus verschiedenen Gründen nicht abgeschoben werden können, die Integrationsleistungen zu streichen. Gestrichen wurde wiederum in Plauen der kommunale Zuschuss für das „Bündnis für Demokratie, Toleranz und Zivilcourage“ für die Jahre 2021 und 2022 – mit den Stimmen von CDU, AfD und der rechtsextremen Kleinpartei „III. Weg“.

Bereits im Dezember 2020 hat der „Spiegel“ Beispiele aus mehr als 40 Kommunen zusammengetragen – die meisten betrafen die CDU, aber nicht nur. Die Frage, wie man mit der AfD auf kommunaler Ebene umgehen sollte, betrifft alle Parteien – erst recht, wenn sie nun wie im thüringischen Sonneberg oder im sächsischen Raguhn-Jeßnitz den Landrat beziehungsweise den Bürgermeister und damit den Verwaltungschef stellt.