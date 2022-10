Brutaler Krieg in Äthiopien Worum geht es im Tigray-Konflikt?

Hinrichtungen, Massenvergewaltigungen, Zerstörung – für viele Menschen im Norden Äthiopiens ist das seit nun fast zwei Jahren Alltag. Im Tigray-Konflikt kämpfen Truppen der äthiopischen Zentralregierung um Premierminister Abyi Ahmed gegen Streitkräfte im Bundesstaat Tigray, in dem die die Volksbefreiungsfront Tigray (TPLF) regiert. Die Partei stellte bis zum Amtsantritt von Abyi im Jahr 2018 über viele Jahre die Zentralregierung.

Die Region Tigray im Norden Äthiopiens. © AFP / SOPHIE RAMIS

Konflikte und Rivalitäten zwischen den verschiedenen Volksgruppen prägen die Politik in Äthiopien seit vielen Jahren. Der Auslöser des aktuellen Krieges liegt im September 2020. Wegen der Corona-Pandemie wollte Premierminister Abyi die Wahlen im Land verschieben. Die TPLF hielt das für unzulässig. Sie ließ in Tigray trotzdem wählen und gewann mit deutlicher Mehrheit. In der Folge unterstellte die Partei der Zentralregierung um Abyi, nun illegal zu regieren.

Kriegsausbruch: Militäroffensive im November 2020

Knapp zwei Monate später griffen Rebellen der TPLF staatliche Militärstützpunkte in der Region an und besetzten mehrere. Am 4. November 2020 schickte Premierminister Abiy Truppen in die Region, um gegen die Rebellen in Tigray zu kämpfen. Die Regierung rief zudem den nationalen Notstand aus, stufte die TPLF als terroristische Organisation ein und schaltete in der Region Tigray Strom, Internet und Telefon ab.

Weil kaum Journalisten und Beobachter Zugang zur Region erhalten, gibt es nur wenige verlässliche Informationen und Zahlen zum Krieg. Julian Hilgers

Inzwischen hat sich der Konflikt auf die benachbarten Bundesstaaten Amhara und Afar ausgeweitet. Immer wieder feuert die Zentralregierung Raketen nach Tigray. Weil kaum Journalisten und Beobachter Zugang zur Region erhalten, gibt es nur wenige verlässliche Informationen und Zahlen zum Krieg. Auf rund eine halbe Million schätzte die Universität Gent die Zahl der Todesopfer durch den Tigray-Konflikt diesen März. Zehntausende Menschen sind aus der Region geflohen.

Menschenrechtsverletzungen auf beiden Seiten

Organisationen wie Human Rights Watch und Amnesty International melden seit Kriegsbeginn Menschenrechtsverletzungen auf beiden Seiten, vor allem aber durch die Regierung. Millionen Menschen in der Region hungern, weil die äthiopischen Streitkräfte internationale Hilfslieferungen in die Region immer wieder blockieren. Im März rief die Regierung deshalb einen humanitären Waffenstillstand aus. Ende August wurde er jedoch wieder gebrochen. Beide Seiten gaben sich dafür gegenseitig die Schuld.

Friedensnobelpreisträger Abiy kämpft gemeinsam mit Eritrea

Seit September bekommt die äthiopische Regierung im Konflikt auch Unterstützung durch das Nachbarland Eritrea, das bis 1993 zu Äthiopien gehörte. Die Staaten waren lange verfeindet. Zwischen 1998 und 2000 führten sie einen Grenzkrieg, der zehntausende Menschen das Leben kostete. Damals stellte die TPLF noch die äthiopische Zentralregierung. Als Abiy Ahmed 2018 mit seiner Wohlfahrtspartei ins Amt kam, setzte sich für Frieden mit Eritrea ein. 2019 wurde er dafür 2019 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Nun kämpfen Äthiopien und Eritrea gemeinsam gegen die Menschen in Tigray.

Abiy setzt auf Unterdrückung und Überwachung

Abiy, der zu Beginn seiner Amtszeit noch für seine Reformpläne und eine deutlich liberalere Politik gefeiert wurde, steht nun auch im eigenen Land zunehmend in der Kritik. Denn inzwischen setzt auch Abiy wie seine Vorgänger auf Überwachung und Unterdrückung. Kritische Stimmen lässt er verhaften. Derzeit traut sich in Äthiopien kaum jemand, mit Klarnamen in den Medien zu sprechen.

Millionen Menschen in der Region hungern, weil die äthiopischen Streitkräfte internationale Hilfslieferungen in die Region immer wieder blockieren. Julian Hilgers

Dazu kommt, dass der Krieg im Land und die globale Wirtschaftskrise auch in Äthiopien die Preise für Lebensmittel und Alltagsprodukte in die Höhe schießen lassen. Der Tourismus im Land ist eingebrochen. Die anhaltende Dürre in vielen Teilen des Landes sorgt für massive Ernteausfälle. In Äthiopien sind aktuell Millionen Existenzen bedroht – auch jenseits des Kriegs in Tigray.

Friedensgespräche in Südafrika

Doch immerhin gibt es neue Zeichen der Annäherung. Seit Dienstag treffen sich Delegierte der äthiopischen Regierung und der Rebellen aus Tigray in Südafrika zu den ersten formalen Friedensgesprächen seit Kriegsbeginn. Die Verhandlungen unter Führung der Afrikanischen Union sollen bis Sonntag andauern.

Dass es zu einem Friedensvertrag kommt, scheint jedoch eher unwahrscheinlich. Die TPLF fordert einen sofortigen Waffenstillstand, einen uneingeschränkten Zugang für humanitäre Hilfe und den Abzug der eritreischen Truppen aus der Region. Forderungen, denen die Zentralregierung kaum zustimmen dürfte.

Das Ziel der Verhandlungen sei deshalb bewusst bescheiden gewählt, heißt es aus Südafrika. Es gehe vor allem darum, eine Grundlage für weitere Gespräche zu finden. Ein schnelles Ende des Kriegs ist also nicht in Sicht. Und während die Parteien in Südafrika verhandeln, gehen die Kämpfe im Norden Äthiopiens weiter.

Zur Startseite