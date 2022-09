Bundesinnenministerin zu Polizeigewalt Was war da los, Frau Faeser?

Es ist Mittwoch, Bundespressekonferenz, Innenministerin Nancy Faeser (SPD) antwortet auf eine sehr verschachtelte Frage schlagzeilenverdächtig. Es wirkt, als würde sie dabei einen Polizisten verteidigen, der unter Rassismusverdacht steht, weil er eine syrische Familie während eines Einsatzes in ihrer Berliner Wohnung beleidigt hat. Sie empfinde das „nicht als Rassismus“, sagt Faeser auf eine Frage nach einem Satz, den der Polizist während des Einsatzes gesagt hat.

„Das ist mein Land, und Du bist hier Gast“, hatte er gesagt, man kann sich ein Video davon ansehen. Ein weiterer Kollege und er drücken den Vater zu Boden, legten ihm Handschellen an – weil er eine 750-Euro-Strafe wegen dreimaligem Fahren ohne Fahrschein nicht bezahlt hatte. „Fass mich nie wieder an, ich bringe dich ins Gefängnis“, schrie er die Mutter an.

Die Berliner Politik hat einhellig auf den Fall reagiert. „Einen solchen Beamten wollen wir in Berlin nicht“, sagte Berlins Innenstaatssekretär Torsten Akmann (SPD). Gegen den Beamten wird wegen fremdenfeindlicher Beleidigung ermittelt. Wie passt die scheinbare Verteidigung durch die Innenministerin ins Bild?

Faeser will den Fall weiterhin nicht selbst bewerten

Marcel Emmerich (Grüne), Obmann im Innenausschuss, empfiehlt der Ministerin sich das Video „nochmal genauer“ anzuschauen. „Gegen den Beamten wird zurecht wegen fremdenfeindlicher Beleidigung ermittelt“, sagt er, „das war keine „deutliche Sprache“, sondern rassistische Ausgrenzung und Abwertung“.

Anruf beim Ministerium. Es heißt, Faeser sei „nicht konkret“ nach dem Fall gefragt worden. Direkt äußern will sie sich zu dem Fall am Tag danach nicht. „Zu dem Polizeieinsatz in Berlin, bei dem eine syrische Familie betroffen war, hat sich die Bundesinnenministerin nicht geäußert. Hierzu hat der Berliner Senat aus Sicht der Bundesinnenministerin das Notwendige gesagt und veranlasst“, antwortet stattdessen ein Sprecher des Hauses.

Grünen-Politiker Marcel Emmerich: „Rassistische Ausgrenzung und Abwertung“ © imago images/Future Image / imago images/Future Image

Der Journalist Julius Böhm stellt die Frage tatsächlich so verschlungen, dass sie missverstanden werden kann. Eigentlich geht es bei der Pressekonferenz um Organisierte Kriminalität, zuvor hatte Faeser auf eine Frage zur Clankriminalität geantwortet. Die Ministerin habe sich bei den Sicherheitskräften bedankt, leitet Böhm ein. In der ersten Reihe stünden Polizeibeamte, die die Einsätze umsetzten, „die sich gerade im Rahmen von Clankriminalität immer wieder mit Rassismus-Vorwürfen konfrontiert sehen, es gab jetzt Videos letzte Woche aus Berlin“, sagt er. „Deswegen ganz konkret die Frage: Der Satz, der als rassistisch kritisiert wurde, ‚das ist mein Land und du bist hier Gast, du hast dich an unsere Regeln zu halten‘, wenn das ein Polizist im Einsatz sagt, empfinden Sie das als rassistisch?“, fragt Böhm.

Nur: Über das Video wurde nicht in Bezug auf Clankriminalität berichtet.

Faeser weiß offenkundig nicht, auf welchen Fall sich Böhm bezieht. Es ist ihr Fehler, dass sie das nicht transparent macht. Sie sagt: „Sie müssen auch verstehen, dass Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten, wenn sie solche schweren Formen von Kriminalität auf der Straße erleben, und dort durchgreifen, dass das dann auch mal deutlich angesprochen wird.“

Faeser reagiert also nicht auf das Video, das für Aufsehen sorgt. Denn das wurde in einer Wohnung aufgenommen. Fahren ohne Fahrschein als „schwere Form von Kriminalität“ zu bezeichnen ist zudem eher abwegig.

Freisprechen kann man Faeser von jeglicher Kritik aber dennoch nicht. Schließlich will sich Faeser auch auf Nachfrage nicht direkt zum Fall äußern, will sich nicht für das Missverständnis entschuldigen. Offenbar will das Ministerium nicht, dass auffällt, wie schlecht die Ministerin informiert war. Denn eigentlich müsste man erwarten, dass die Bundesinnenministerin den Fall von rassistischer Polizeigewalt so genau verfolgt hat, dass sie spätestens beim Zitieren des Satzes aufmerksam hätte werden müssen – trotz schlechter Fragestellung.

Zur Startseite