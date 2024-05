Bundespräsident in Görlitz Warum Steinmeier eine bestimmte Person nicht traf

Es ist kurz vor fünf am Nachmittag, als die schwarze Limousine mit dem Kennzeichen 0-1 vor einem Hotel in der Görlitzer Altstadt hält. Drumherum Polizei, Sicherheitsleute in schwarzen Anzügen. Ein paar Touristen bleiben stehen. „Das ist doch der Steinmeier“, ruft ein älterer Mann im rosa Hemd freudig überrascht, als der Bundespräsident aussteigt. Ein Junge fragt sicherheitshalber nach: „Das ist der Bundespräsident, oder?“ Der Mann nickt eifrig und zückt sein Handy.

Anderthalb Stunden später: Im Görlitzer Theater wissen die Besucher, wer an diesem Tag zu Gast ist. Steinmeier, der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer, der Görlitzer Bürgermeister Octavian Ursu und Vertreter des Theaters kommen gemeinsam an, nehmen sich auf dem Balkon im ersten Stock zunächst beim Bier Zeit für Gespräche mit Görlitzern.

Der Bundespräsident spricht etwa mit Schülerinnen und Studentinnen. Bloggerin Weronika Vogel sagt hinterher: „Wir finden es gut, dass er kommt, um den Leuten zuzuhören und nicht einfach eine Rede zu halten.“ Aber, fügt ihre Kollegin vom Blog „Eastplaining“ hinzu: „Man ist schon auch ein bisschen nervös.“

Eine Passantin macht ein Selfie mit Frank-Walter Steinmeier auf dem Demiani-Platz in Görlitz. © dpa/Paul Glaser

Steinmeier trifft an diesem Abend vor allem Bürger, Theaterleute, Politiker, die ihm wohlgesonnen sind, die sich freuen, dass der Bundespräsident extra nach Görlitz gekommen ist und sich Zeit nimmt.

Einen, um den es offenbar in dem Stück geht, das wegen des hohen Besuchs mit etwas Verspätung startet, trifft Steinmeier nicht: den Beinahe-Bürgermeister von Görlitz, den umstrittenen AfD-Landtagsabgeordneten Sebastian Wippel.

„Das beispielhafte Leben des Samuel W.“, man bemerke die Initialen, handelt von einem Ostdeutschen, von dessen Kindheit und Jugend, bis zum Eintritt in die AfD und zu Bürgermeisterwahlen. Eine Spurensuche, basierend auf Interviews. Es finden sich viele biografische Parallelen zu dem, was über Wippel bekannt ist.

Nicht eingeladen?

Dem Tagesspiegel sagt Wippel kurz zuvor: „Es passt ins Gesamtbild, dass die AfD nicht eingeladen wurde. Aber wenn überhaupt kein demokratischer Diskurs auf dieser Ebene stattfindet, auch nicht mit denen, die guten Willens sind, dann ist das für mich ein Nicht-Ereignis. Dann ist mir egal, ob er da ist oder nicht. Offenbar besteht kein Interesse, mit allen Teilen der Gesellschaft zumindest in einem Raum zu sein.“

Wippel schränkt ein: „Als der damalige Bundespräsident Joachim Gauck 2016 in Görlitz war, wurden alle relevanten Parteien eingeladen. Bei der Gelegenheit habe ich mit Gauck auch ein paar Worte gewechselt und über die Direktwahl des Bundespräsidenten gesprochen. Das fand ich sehr sympathisch.“ Und: „Wenn ich dieses Mal eingeladen gewesen wäre, wäre ich auf jeden Fall wieder hingegangen. Der Anstand gebietet, dass man eine solche Einladung von einem Bundespräsidenten annimmt.“

Allerdings: Das Bundespräsidialamt ist an diesem Abend offenbar gar nicht der Veranstalter. Der Bundespräsident habe niemanden eingeladen, heißt es. Die Vorstellung sei vielmehr öffentlich. Wer kommen will, kommt. Deswegen sind so viele normale Bürger im Haus. Es wären sogar noch Plätze frei gewesen.

Gesehen habe er das Stück nicht, sagt Wippel. „Hätte ich eine Freikarte bekommen, hätte ich es mir angesehen. Aber für eine solche Diffamierung werde ich nicht noch Geld bezahlen." Ins Gespräch kommen der Bundespräsident und der führende AfD-Politiker in einer Region, in der rund 30 Prozent der Menschen die Partei wählen, also offenbar nicht.

Die Frage wäre wohl auch gewesen, wie viel sie sich zu sagen gehabt hätten. Wippel wurde neben seinem Wahlerfolg in Görlitz (die AfD wurde im Stadtrat stärkste Kraft) überregional dafür bekannt, dass er der Landesregierung Fragen nach Chemtrails gestellt hatte. Die FAZ berichtete, dass Wippel beim Zuckerfest 2018 Flugblätter mit der Aufschrift „Syrien vermisst Euch“ verteilt habe.

Der Bundespräsident bleibt von solchen Themen an diesem Sonntagabend verschont. Er kann sie sich aus sicherer Entfernung ansehen – aus der ersten Reihe im Theater.