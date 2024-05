Bundesregierung will 9,6 Millionen Euro investieren Linke kritisiert Pläne für finanzielle Bildung

Die Bundesregierung sieht für 2024 insgesamt 9,6 Millionen Euro an Investitionen in finanzielle Bildung vor. Das geht aus einer Antwort des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) auf eine Kleine Anfrage der Linken hervor, die dem Tagesspiegel vorliegt. Darin heißt es, im Finanzministerium (BMF) seien 4,5 Millionen Euro für die sogenannte „Initiative Finanzielle Bildung“ vorgesehen, eine Kooperation zwischen den beiden zuständigen Ministerien. Vorgesehen ist das Geld demnach vor allem für Investitionen in Internetseiten sowie für öffentliche Veranstaltungen wie ein Finanzbildungsfestival. Die Finanzbildungsplattform soll öffentliche Angebote im Bereich der finanziellen Bildung bündeln. Die Angebote werden demnach vom Bildungsministerium ausgewählt und in einem zweiten Schritt einer Qualitätskontrolle unterzogen.