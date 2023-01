Bundeswehr-Crashkurs für Boris Pistorius Kaltstart für neuen Verteidigungsminister

Schon direkt nach seiner Berufung ist Boris Pistorius klar gewesen, dass eine Menge Überstunden auf ihn warten - und er sich als bisheriger Landesinnenminister schnell in die neue Materie eines Bundesministers der Verteidigung einarbeiten muss. „Ich lese seit gestern nichts Anderes mehr“, bekannte er da und versprach, sich „vom ersten Tag an mit 150 Prozent“ einzubringen.

Das wird auch nötig sein, weil bereits dieser Donnerstag nicht allein für die Zeremonie der Amtseinführung reserviert ist. Gleich morgens bekommt er vom Bundespräsidenten die Ernennungsurkunde überreicht und spricht im Bundestag die Eidesformel. Gleich danach wird er um 9:40 Uhr im Verteidigungsministerium von General Eberhard Zorn erwartet. Der Generalinspekteur der Bundeswehr empfängt ihn mit militärischen Ehren. Ein erstes Pressestatement ist geplant.

Aber nur ein kurzes, da um 10:20 Uhr sein erster Gast wartet. So zumindest sieht es die militärisch-minutiöse Planung für den Fototermin mit Pentagonchef Lloyd Austin vor, mit dem Pistorius anschließend zu einem Gespräch verabredet ist. Dominierendes Thema wird die Lage in der Ukraine sein - schließlich steht bereits Freitag das Treffen in Ramstein an, wo die weitere Hilfe des Westens koordiniert wird. Hier steht die Bundesregierung bekanntlich unter Druck.

Das erste Wochenende fällt gleich flach

Weil am Sonntag gleich eine Art Klassenfahrt des Kabinetts nach Paris ansteht, wo im Zuge der Feierlichkeiten zum 60. Jahrestag des Elyséevertrags auch eine Sitzung des deutsch-französischen Sicherheitsrates geplant ist, muss der neue Verteidigungsminister auch darauf vorbereitet werden. Gerade weil es in Bezug auf die europäische Rüstungspolitik zuletzt einige größere Differenzen gab, könnten unbedachte Worte neuen Ärger produzieren.

Die Terminfülle gleich zu Beginn schränkt den zeitlichen Rahmen für Pistorius’ Einarbeitung ein - gleichwohl müssen Kalenderlücken für erste wichtige Briefings gefunden werden. Das Büro des Ministers, seine Adjutanten und das Protokoll arbeiten mit Hochdruck daran, alles unter einen Hut zu bekommen - auch den Crashkurs Bundeswehr.

Aus dem Verteidigungsministerium ist zu hören, dass der Neue zuerst vom Generalinspekteur und der Runde der Staatssekretäre auf den Stand der Dinge gebracht wird. Wohl erst in der nächsten Woche werden dann die Inspekteure der verschiedenen Waffengattungen und die Abteilungsleiter des Ministeriums an der Reihe sein.

Ein erstes Sicherheitsbriefing zur Ukraine steht an

Am drängendsten ist der Informationsbedarf natürlich in Bezug auf die Ukraine. Ein Sicherheitsbriefing ist vorgesehen, in dem Militärs die jüngsten Erkenntnisse der Bundeswehr wie der Nachrichtendienste über die Lage vor Ort vortragen werden. Pistorius muss auch über die laufenden Hilfslieferungen sowie weitergehende Pläne unterrichtet werden. Schließlich hat sich Kanzler Olaf Scholz erst am Mittwochabend erneut mit US-Präsident Joe Biden dazu beraten - möglicherweise mit direkten Auswirkungen darauf, was Pistorius Austin oder tags darauf in Ramstein zusagen kann.

Weil gerade diese hochpolitischen Fragen nicht in den zehn Minuten zwischen militärischen Ehren und Austins Ankunft beantwortet werden können, ist das Ministerium bereits am Mittwoch mit Pistorius in Kontakt gewesen. Die Amtsgeschäfte haben für ihn damit quasi schon vor dem eigentlichen Amtsantritt begonnen.

Das Verteidigungsministerium An den Dienstsitzen in Bonn und Berlin sind insgesamt rund 2.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätig. Sie sind in insgesamt zehn verschiedenen Abteilungen tätig.

Der Generalinspekteur der Bundeswehr ist als ranghöchster Soldat ebenfalls Teil der Leitung des Ministeriums. Aktuell ist dies General Eberhard Zorn, der den neuen Minsiter Pistorius an diesem Donnerstag auch in Empfang nehmen wird.

Dem Generalinspekteur sind außerdem sechs Dienststellen unterstellt. Dazu gehören das Luftfahrtamt, das Planungsamt, die Führungsakademie der Bundeswehr, das Bundesamt für den Militärischen Abschirmdienst, das Zentrum Innere Führung sowie das Einsatzführungskommando.

Nach der Rückkehr aus Paris wird mit einem ersten Besuch bei den Soldatinnen und Soldaten gerechnet. Schließlich hat Scholz Pistorius auch berufen, weil er in dem Kumpeltyp jemanden sieht, „der mit der Truppe kann“. So stellt sich das Ressort auf einen „Vor-Ort-Minister“ ein. Angekündigt hat der Sozialdemokrat auch, engen Kontakt mit dem Bundestag zu halten. Er wird sich schnell im Verteidigungsausschuss blicken lassen, um nicht dessen Vorsitzende Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP) zu enttäuschen, die bereits eine „offenere Kommunikation“ als Lambrecht angemahnt hat.

Zahllose Baustellen erfordern Briefings oder warten als Vorlagen auf Pistorius’ Schreibtisch. Das reicht von der hausinternen Personalpolitik bis zum Kaufvertrag für 35 amerikanische Kampfjets, für den der Bundestag vor Weihnachten Milliarden bereitstellte.

Die sogenannte Bestandsaufnahme, die den Reformbedarf der Bundeswehr identifiziert hat, ist fertig - aus 200 Überschriften müssen Handlungsanweisungen und Gesetze werden. Optionen dafür wird der Apparat liefern, wie Pistorius dann die Zeitenwende konkretisiert und priorisiert, muss er selbst entscheiden.

