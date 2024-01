Bundeswehreinsatz im Roten Meer „Hessen“ soll Handelswege vor Huthi schützen

Nach dem Einsatz ist vor dem Einsatz: Gerade erst ist die Fregatte „Hessen“ mit ihrer Besatzung in ihren Heimathafen Wilhelmshaven zurückgekehrt, nachdem sie im zweiten Halbjahr 2023 „als Flaggschiff und Führungsplattform“, wie die Militärs sagen, die schnelle Nato-Eingreiftruppe zur See angeführt hat. Mit den Übungen und Patrouillenfahrten im Nordatlantik sowie Nord- und Ostsee will das Bündnis Präsenz zeigen und mögliche Angriffe abschrecken – nicht zuletzt aus Russland.

Ihre nächste Mission dürfte ganz anders gelagert sein – weil es um viel südlichere Gefilde gehen und der Auftrag ein ganz anderer sein könnte. Noch ist nicht offiziell bestätigt, dass das Kriegsschiff mit der Kennung F221 zum Schutz ziviler Schiffe im Roten Meer zum Einsatz kommen wird. Doch erklärte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums am Freitag, dass „mit ihren Fähigkeiten Geleitschutz, Luftraumüberwachung, Luftverteidigung“ natürlich die entsprechende Fregattenklasse „in das Blickfeld“ komme. Zu der gehören neben der „Hessen“ noch die „Hamburg“ und die „Sachsen“ – letztere ist auch Namensgeberin der „Sachsen-Klasse“.

Unter ihrem Schutzschirm sei, so heißt es auf der Internetseite der Bundeswehr, „jedes Schiff sicher“. Ihre Radaranlagen können in einem Umkreis von 400 Kilometern mehr als 1000 einzelne Ziele gleichzeitig erfassen. Ihre Flugabwehrraketen haben eine Reichweite von bis zu 160 Kilometern – für eine Ausdehnung von 355 Kilometern selbst an seiner breitesten Stelle wäre eine solche Fregatte also gut gerüstet für das Rote Meer.



Die islamistischen Huthi-Milizen, die vom Iran unterstützt werden, haben in den vergangenen Monaten immer wieder Raketen auf Frachter abgefeuert oder diese mit Drohnen angegriffen. Als Begründung geben die Huthi an, den Nachschub für den Krieg in Gaza unterbrechen zu wollen, weil die Güter an Bord der beschossenen Schiffe vermeintlich oder tatsächlich für Israel bestimmt sind.



So haben die Amerikaner, die vor Ort bereits einen Militäreinsatz namens „Prosperity Guardian“ anführen, in der zurückliegenden Woche bereits Raketenstellungen der Huthi im Jemen ausgeschaltet – mit Kampfjets, die vom Flugzeugträger Dwight D. Eisenhower aus starteten. Die Briten haben sich der entsprechenden Koalition angeschlossen.

Die Operation der EU, die ebenfalls auf das Hilfegesuch aus Washington zurückgeht, wird jedoch anders aussehen. So erklärte etwa ein Sprecher des Auswärtigen Amtes am Freitag in der Bundespressekonferenz, „dass ein Beschuss von Huthi-Stellungen an Land nicht Gegenstand der Beratungen in Brüssel ist“.

Das heißt aber auch nicht, dass nur eine militärgrau lackierte Kreuzfahrt geplant ist. „Die Einsatzregeln sind klar definiert“, sagt Nils Schmid, der außenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion: „Anders als Amerikaner und Briten wird der EU-Schiffsverband nicht von sich aus Luftschläge gegen Huthi-Milizen im Jemen durchführen. Er wird aber Raketen abfangen und jede Art von Angriff auf die zu schützenden Frachter oder die eigenen Schiffe abwehren.“ Gerade in so einer Lage könnte das Ergebnis dasselbe sein. „Im letztgenannten Fall gilt das Selbstverteidigungsrecht der UN-Charta“, sagte Schmid dem Tagesspiegel weiter, „dann dürfen die europäischen Kriegsschiffe auch Stellungen an Land angreifen.“

Dass beim EU-Außenministertreffen an diesem Montag noch nicht der offizielle Startschuss fallen dürfte, hat weniger politische denn planungstechnische Gründe. Im Grundsatz sind sich die Mitgliedstaaten einig, es müssen aber noch einige Detailfragen beantwortet werden: Wie groß genau soll das Einsatzgebiet sein? Wo kommt das Hauptquartier hin? Wie stimmt man sich mit der US-Koalition ab? Gibt es Abgrenzungsbedarf zur Anti-Piraterie-Mission Atalanta ganz in der Nähe oder zu den Aktivitäten Frankreichs zum Schutz der Straße von Hormuz?

Spätestens im Februar aber soll das geklärt sein – weshalb auch in Deutschland die Planungen auf Hochtouren laufen. „Wir sind vorbereitet, wenn der politische Prozess abgeschlossen ist“, sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums am Freitag. Dazu gehört in Deutschland auch die Zustimmung einer Parlamentsmehrheit. „In der Koalition ist verabredet, dass wir unmittelbar nach dem Beschluss in Brüssel das Bundestagsmandat für die EU-Operation im Roten Meer auf den Weg bringen“, sagt der Sozialdemokrat Schmid.

Im Bundestagsmandat muss dann neben dem genauen Auftrag auch die Zahl der deutschen Soldatinnen und Soldaten festgelegt werden, die zum Einsatz kommen dürfen. Die Stammbesatzung der „Hessen“ besteht der Bundeswehr zufolge aus 236 Personen – wenn Hubschrauber mit an Bord sind, kommen weitere 18 hinzu. Außerdem ist damit zu rechnen, dass Deutschland auch einen Teil des Stabes im Hauptquartier der Mission stellen wird.