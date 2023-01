Burkina Faso Behörden suchen nach 50 entführten Frauen

In Burkina Faso suchen Behörden nach eigenen Angaben nach 50 entführten Frauen. Terroristen hätten sie vor kurzem im Dorf Liki in der Provinz Soum entführt, hieß es in einer Mitteilung der lokalen Regierung am Montag. Demnach haben bewaffnete Männer Dutzende Frauen bereits am Donnerstag sowie am Freitag vergangener Woche verschleppt.

In der benachbarten Provinz Séno hatte die burkinische Armee kürzlich eine Stadt von Terroristen zurückerobert. Insbesondere in der nördlichen Grenzregion zum Nachbarland Niger sind bewaffnete Gruppen aktiv, von denen einige der Terrormiliz Islamischer Staat oder dem Terrornetzwerk Al Kaida angehören.

Die Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen. In Burkina Faso, das rund 21 Millionen Einwohnern zählt, kam es Ende September zu einem zweiten Militärputsch innerhalb eines Jahres. Trotz großer Goldvorkommen gehört der westafrikanische Staat zu den ärmsten Ländern der Welt. (dpa)

