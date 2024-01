Chaos bei Bürgergeld und Sozialleistungen „Es hat wirklich niemand mehr den Durchblick“

Herr Peichl, Sie und Ihr Team haben im Auftrag des Arbeitsministeriums einen Vorschlag für eine Reform des Bürgergelds entwickelt. Wie kompliziert ist das deutsche System der sozialen Sicherung?

Sehr kompliziert. Im Prinzip haben wir parallel zwei Systeme. Da ist einmal das Bürgergeld. Und dann gibt es für Menschen, die knapp oberhalb vom Bürgergeld-Niveau verdienen, Wohngeld plus Kinderzuschlag. Das Problem ist, dass die beiden Systeme miteinander interagieren, und zwar auf ziemlich chaotische Art und Weise. Und obendrauf gibt es weitere 170 Leistungen, die man individuell beantragen kann. Es hat wirklich niemand mehr den Durchblick und versteht alle Wechselwirkungen. Weder die Bürgerinnen und Bürger noch die Ministerien.

Über den Befragten © imago/Metodi Popow/M. Popow Andreas Peichl ist Leiter des ifo-Zentrums für Makroökonomik und Befragungen sowie Professor für Volkswirtschaftslehre an der Ludwig-Maximilians-Universität München.

Sie haben untersucht, wie das Bürgergeld so verändert werden könnte, dass mehr Anreiz zum Arbeiten besteht. Was schlagen Sie vor? Wir schlagen vor, Menschen, die zum Bürgergeld dazuverdienen, von diesem Geld mehr behalten zu lassen. Der Trick ist: Das lässt sich so gestalten, dass niemand schlechter gestellt wird, die Beschäftigung steigt und gleichzeitig die öffentlichen Kassen entlastet werden. Und zwar, weil über die zusätzlichen Steuereinnahmen mehr hereinkommt als die Transfers kosten. Es sind im Prinzip sich selbst finanzierende Transfererhöhungen.

Wie funktioniert das genau?

Wenn die Menschen von einem Plus beim Gehalt mehr behalten dürfen, steigt der Anreiz, mehr zu arbeiten oder auch eine Gehaltserhöhung zu fordern. Durch das zusätzlich erzielte Einkommen sinkt jedoch der Transferbedarf und gleichzeitig steigen die Sozialversicherungsbeiträge und auch die Steuereinnahmen. In der Summe gibt es nur Gewinner: Es profitieren die Personen, die höhere Einkommen erzielen und sich so mehr leisten können. Und es profitiert auch der Staat, der niedrigere Kosten und höhere Einnahmen hat.

Es heißt, in manchen Konstellationen würde ein zusätzlich selbst verdienter Euro am Ende sogar ein Minus auf dem Konto bedeuten. Stimmt das?

Ja, und es ist nicht einmal selten. Beim Wohngeld gibt es komplizierte Berechnungswege mit Mietstufen und Haushaltstypen, und das Einkommen wird nach einer umständlichen quadratischen Formel angerechnet. Im Ergebnis gibt es einen großen Bereich mit einer sogenannten Transferentzugsrate von 100 Prozent, und sogar Fälle mit mehr als 100 Prozent. Da wird es endgültig absurd.

Eine Transferentzugsrate von 100 Prozent bedeutet im Ergebnis, jemand hat die freie Wahl, ob er ein- und denselben Euro durch Arbeit oder vom Staat bekommen will?

Genau. Für eine vierköpfige Familie in München macht es derzeit keinerlei Unterschied, ob die Erwachsenen 3500 oder 5000 Euro brutto selbst erarbeiten. Durch die ergänzenden Sozialleistungen und die Art, wie diese abgeschmolzen werden, kommt am Ende fast das Gleiche auf dem Konto an. Wer aber den Ehrgeiz hat, diese 1500 Euro Differenz selbst zu erarbeiten, muss dafür zum Mindestlohn viele Stunden ableisten. Das ganze System ist so gebaut, dass immer nur ein Anreiz besteht, ein bisschen zu arbeiten – aber nicht viel.

Viele Menschen, die Bürgergeld beziehen, verdienen angeblich genau 100 Euro pro Monat dazu. Da liegt die Vermutung nahe, dass der Rest abseits der Bücher läuft. Andreas Peichl

Sind die Effekte im Arbeitsmarkt zu beobachten?

Ja, es gibt eine hohe Erwerbsbeteiligung, aber auch eine hohe Teilzeitquote. Dabei fällt übrigens ein interessantes Phänomen auf: Viele Menschen, die Bürgergeld beziehen, verdienen angeblich genau 100 Euro pro Monat dazu. Da liegt die Vermutung nahe, dass der Rest abseits der Bücher läuft. Wenn man mit den Leuten in den Jobcentern redet, sagen alle: Das ist so, aber wir können das nur sehr schwierig bis gar nicht beweisen.

Was ließe sich dagegen tun?

Es bräuchte gezielte Kontrollen, für die aber der Zoll zuständig ist. Der müsste systematisch Daten mit den Jobcentern austauschen dürfen. Es sollte zuallererst überall dort nachgeschaut werden, wo Menschen dauerhaft genau 100 Euro im Monat hinzuverdienen, und das in den typischen Branchen: auf dem Bau, in der Gastronomie, beim Putzen in Privathaushalten.

In der Fachwelt wird diskutiert, Bürgergeld und Wohngeld zusammenzulegen. Laut Vorgabe der Regierung durften Sie das aber gar nicht erst untersuchen. Greifen damit nicht Ihre Ergebnisse von vornherein zu kurz?

Leider ja, so lautete aber der Auftrag. Das Bauministerium hat sehr klargemacht, dass am Wohngeld, für das das Haus zuständig ist, nicht gerüttelt werden darf. Es wäre aber in der Tat sehr viel sinnvoller, eine Gesamtreform anzugehen und Bürgergeld und Wohngeld gemeinsam zu betrachten.

Steckt dahinter Ministeriums-Egoismus?

Das glaube ich zumindest. Beim Wohngeld, also dem Bauministerium, sowie bei den Kinderleistungen, also dem Familienministerium, gilt: Das ist mit das Wichtigste, was diese eher kleinen Häuser haben und womit sie bei den Bürgern positiv in Erscheinung treten können. Also ist das Interesse groß, diese Instrumente im eigenen Ressort zu halten. Ich frage mich aber auch: Warum haben wir eigentlich ein Ministerium für Arbeit und Soziales? Es wäre sinnvoller, ein Ressort für aktive Arbeitsmarktpolitik zu haben. Und ein zweites Haus für das komplette System der sozialen Sicherung. Die derzeitigen Zuständigkeiten sind nicht sinnvoll und verhindern die grundlegenden Reformen, die es dringend bräuchte.

Das bekommen Familien, bei denen keiner selbst verdient Zum Jahreswechsel wurden die Regelsätze im Bürgergeld erhöht. Dazu zwei Rechenbeispiele. Ein Elternpaar hat zwei gemeinsame Kinder, eines ist drei, das andere acht Jahre alt. Dann bekam die Familie neben Miete und Heizkosten für alle vier Personen gemeinsam bisher Regelsätze in Höhe von 1568 Euro pro Monat. Ab Januar 2024 kommt deutlich mehr aufs Konto, nämlich 1759 Euro. Ein anderes Elternpaar hat vier Kinder. Sie sind sieben, zehn, 14 und 17 Jahre alt. Dann bekam die Familie bisher 2438 Euro aufs Konto. Ab Januar sind es 2734 Euro.

Die Leistungen für Kinder will die Ampel über die Kindergrundsicherung neu regeln. Würde nicht auch das in das von Ihnen angeregte System mit hineingehören?

Das wäre in der Tat die allerbeste Lösung: ein einheitliches System für die gesamte soziale Sicherung, so wie wir es vom Wissenschaftlichen Beirat beim Finanzministerium kürzlich vorgeschlagen haben.

Wird die Kindergrundsicherung die Lage verbessern?

Im Gegenteil, sie macht alles noch schlimmer. Das ist das alte Asterix-Prinzip vom Passierschein A38. Die Kinder sind angeblich aus der Bürgergeld-Bedarfsgemeinschaft raus, irgendwie aber auch nicht. Am Ende laufen die Familien von Amt zu Amt. Viel besser wäre ein einheitliches System mit den Jobcentern als zentrale Anlaufstelle.

In ihrem Modell nehmen Sie bestimmte Haushaltsgruppen von den vorgeschlagenen Verbesserungen aus, es wird aber niemand schlechtergestellt als derzeit. Wenn man auf diese Vorgabe verzichtet, ließen sich dann noch deutlich größere positive Effekte für den Arbeitsmarkt erzielen?

Unsere Grundvariante erbringt für den Arbeitsmarkt ein Plus von rechnerisch 100.000 Personen, die Vollzeit arbeiten. Schon das ist ein großer Effekt, ohne dass es etwas kostet oder jemanden schlechter stellt. Aber in der Tat: Wenn man in Kauf nimmt, Leute schlechter zu stellen, wären auch rechnerisch 250.000 in Vollzeit Arbeitende drin. Das haben wir aber in diesem Gutachten nicht im Detail modelliert.

An welchen Stellen müssten Transfers gestrichen werden?

Zum Beispiel, indem man darauf verzichtet, alle Menschen im Bürgergeld 100 Euro anrechnungsfrei dazuverdienen zu lassen.

Die einen halten den deutschen Sozialstaat für ausgeufert, den anderen ist es noch zu wenig. Was sagen Sie?

Wir haben auf jeden Fall einen relativ gut ausgebauten Sozialstaat, es gibt aber auch EU-Länder, wo es ähnlich umfassend oder sogar noch mehr ist. Wir sind nicht an der Spitze. Bemerkenswert finde ich, dass wir uns in den vergangenen Jahren eine ganze Reihe Extras gegönnt haben, vor allem bei der Rente. Es gibt die Mütterrente und die Rente mit 63. Pro Jahr fließen 100 Milliarden Euro Steuermittel in die Rentenkasse. Ich glaube, Deutschland muss sich genauer fragen: Was sind die Dinge, die wir wirklich brauchen und uns leisten wollen und können? Und wie kann der Sozialstaat zielgenauer arbeiten? Derzeit passiert viel zu viel nach dem Prinzip linke Tasche, rechte Tasche.