Das ändert sich, das bleibt Was der Kompromiss beim Bürgergeld bedeutet

Die Einigung ist da, zumindest höchstwahrscheinlich. „Es ist nichts entschieden, bevor alles entschieden ist“, sagte Unions-Fraktionschef Friedrich Merz am Dienstag im Bundestag. Doch Ampelkoalition und Union haben Kompromisslinien gefunden, um das Bürgergeld voraussichtlich am Freitag gemeinsam verabschieden zu können.

Das ist der Kompromiss

Bei drei großen Punkten hat die Regierungskoalition der Union entgegenkommen müssen: Es soll nun doch keine sechsmonatige Vertrauenszeit geben, in der es nur sanktioniert worden wäre, Termine beim Jobcenter zu schwänzen, sondern es sollen von Anfang an auch dann Sanktionsmöglichkeiten bestehen, wenn eine Person beispielsweise eine Schulungsmaßnahme oder ein Jobangebot ohne guten Grund ablehnt. „Ich bedauere das sehr“, sagte Grünen-Fraktionschefin Britta Haßelmann am Dienstag zum Verzicht auf die Vertrauenszeit.

Änderungen gab es auch bei der Karenzzeit, in der Empfänger:innen des Bürgergelds ihre Wohnung behalten dürfen, auch wenn diese eigentlich zu groß ist. Diese Karenzzeit wird von zwei Jahren auf ein Jahr halbiert. Das Schonvermögen wird ebenfalls ungefähr halbiert. Ursprünglich war vorgesehen, dass Bürgergeld-Empfänger:innen in den ersten beiden Jahren 60.000 Euro Schonvermögen plus 30.000 Euro für jede weitere Person im Haushalt behalten dürfen.

Die Union hat es damit geschafft, wesentliche Änderungen am Gesetz durchzusetzen. Das Gesetz umfasst aber weit mehr als diese Punkte, über die in der Öffentlichkeit scharf gestritten wurde. Erhalten bleiben viele Neuregelungen etwa dazu, wie die Jocenter mit ihren Kund:innen umgehen, und zum Vorrang der Qualifizierung.

Bei all dem gilt aber am Ende nur, was im Vermittlungsausschuss besprochen wird. Formal haben die bisherigen Absprachen keine Wirkung, politisch aber ist der entscheidende Durchbruch gelungen.

Das ändert sich für Transferempfänger

Die Erhöhung der Regelsätze war als solche unstrittig. Da nun der Gesamtkompromiss so gut wie gefunden ist, werden wohl auch die Regelsätze erhöht. Das bedeutet: Ab Januar gibt es für eine alleinstehende Person 502 statt bisher 449 Euro im Monat. Auch die übrigen Regelsätze steigen in ähnlicher Höhe, beispielsweise für ein Kind unter sechs Jahren von 245 auf 318 Euro pro Monat.

So sind Transferleistungen bisher geregelt

Das neue Bürgergeldgesetz ändert vor allem das Buch II des Sozialgesetzbuches (SGB). Darin werden die Transferleistungen für Menschen geregelt, die erwerbsfähig, aber auf Unterstützung angewiesen sind (bisher „Arbeitslosengeld II“) sowie für ihre nicht erwerbsfähigen Haushaltsangehörigen, zum Beispiel Kinder (bisher „Sozialgeld“). Diese beiden Hilfen sollen durch das künftige Bürgergeld abgelöst werden.

Hubertus Heil (SPD), Bundesminister für Arbeit und Soziales, ist federführend in Sachen Bürgergeld. © Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka

Wichtig sind in diesem Zusammenhang auch die Regelungen in Buch XII des Sozialgesetzbuches. Darunter fällt, wer entweder im Rentenalter oder dauerhaft voll erwerbsgemindert ist. Bisher wird diesen Menschen eine Transferleistung in identischer Höhe zum Arbeitslosengeld II gezahlt, die aber anders heißt („Sozialhilfe“). Künftig wäre die Sozialhilfe eng an das Bürgergeld angelehnt, einige Regeln wären aber unterschiedlich.

Das alles zusammen kostet den Staat viel Geld: Im Jahr 2020 gab der Staat für Arbeitslosengeld II und Sozialgeld 44,6 Milliarden Euro aus. Für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Sozialgesetzbuch XII) gab der Staat im Jahr 2021 nach Angaben des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales 8,1 Milliarden Euro aus. Zum Vergleich: Das Gesamtvolumen des Staatshaushalts 2021 betrug (inklusive der Nachtragshaushalte) rund 573 Milliarden Euro.

Die Entwicklung der Kosten

Im Gesetzentwurf der Bundesregierung für das Bürgergeld ist die Rede von Mehrausgaben von rund 4,8 Milliarden Euro im Jahr 2023, die auf bis zu 5,9 Milliarden Euro im Jahr 2026 anwachsen können. „Bei solchen Berechnungen ist ein wichtiger Faktor nicht drin: nämlich die Verhaltensänderung der Betroffenen, wenn neue Regeln gelten“, sagt dazu Holger Schäfer, Arbeitsmarktökonom beim Institut der deutschen Wirtschaft in Köln.

4,8 Milliarden Euro: Mit diesen Mehrkosten ist für 2023 zu rechnen

Allerdings sei die Erhöhung der Regelsätze der bei weitem größte Block bei der Kostensteigerung und gut kalkulierbar. „Insofern ist diese Schätzung zwar mit Unsicherheit behaftet, aber insgesamt nicht unrealistisch.“

Das sind die Leistungsempfänger

Klischees gibt es viele, wer sich einen realen Eindruck verschaffen möchte, kommt um etwas Zahlengewirr nicht herum. In Deutschland leben knapp 5,7 Millionen Menschen in knapp 2,9 Millionen Bedarfsgemeinschaften nach SGB II. Bei den Bedarfsgemeinschaften handelt es sich in knapp 1,6 Millionen Fällen um Single-Haushalte, das ist also mehr als die Hälfte.

Bei den Haushalten mit Kindern sind Alleinerziehende überproportional vertreten: Es gibt rund 571.000 Bedarfsgemeinschaften von Alleinerziehenden mit Kindern, aber nur rund 434.000 Bedarfsgemeinschaften von mehreren Erwachsenen mit Kindern. Das heißt zusammengenommen: In rund einer Million Haushalten in Deutschland, die Leistungen nach SGB II beziehen, leben Kinder.

Die 5,7 Millionen Menschen, die in Bedarfsgemeinschaften leben, lassen sich auch anhand anderer Kriterien näher beschreiben. 3,8 Millionen von ihnen sind erwerbsfähig. Davon sind gut 800.000 auch tatsächlich erwerbstätig, beziehen die Transferleistungen also ergänzend. Nur rund zwölf Prozent dieser Aufstocker arbeiten in Vollzeit, sehr viele hingegen in Teilzeit oder geringfügig.

Knapp die Hälfte der Empfänger:innen von SGB-II-Leistungen bekommt diese schon vier Jahre oder länger. Nur gut ein Viertel ist erst weniger als ein Jahr im Leistungsbezug. Das bedeutet: Es liegt oft eine verfestigte Problemlage vor.

In der Statistik wird auch nach Nationalität differenziert: Von den knapp 5,7 Millionen Menschen, die SGB-II-Leistungen beziehen, sind 3,2 Millionen Deutsche und 2,5 Millionen Ausländer:innen.

So geht das Verfahren weiter

Am Mittwochabend tagt der Vermittlungsausschuss, ein Ergebnis ist für circa 22 Uhr angekündigt. Danach müssen die Unterlagen nämlich den Bundestagsabgeordneten übermittelt werden, damit das Parlament am Freitag entscheiden kann. Das wird, falls es wie nun absehbar eine Einigung gibt, im Plenum ohne Debatte stattfinden. Unmittelbar danach, ebenfalls am Freitag, würde sich der Bundesrat erneut mit dem Gesetz beschäftigen. Dort gibt es anders als im Bundestag noch einmal eine Debatte, anschließend folgt, so die Hoffnung der Beteiligten, die Zustimmung. Das Bürgergeld könnte dann zum 1. Januar in Kraft treten.

