Das erste Amtsjahr von Olaf Scholz Diese Kanzlermomente wirken nach

Fast heiter geht es zu, als Angela Merkel am 8. Dezember 2022 offiziell das Kanzleramt an Olaf Scholz übergibt. Sie winkt, hinter der Maske ist ein Grinsen zu erahnen. Sie will zeigen, wie ein würdiger Übergang ohne Nachkarten á la Donald Trump aussieht. Kontinuität ist angesagt – auch kommunikativ. „Ich will gerne an die – wie soll man das sagen – nordostdeutsche Mentalität anknüpfen, die bisher geherrscht hat“, sagt Scholz: „So viel wird sich da nicht ändern.“

Olaf Scholz wird am 8. Dezember 2021 vereidigt. © imago images/photothek / Florian Gaertner/photothek.de via www.imago-images.de

Der neue Merkel

Vieles kommt anders, Nüchternheit und verquaste Sätze an der Regierungsspitze bleiben der Republik erhalten. Unvergessen etwa, wie der Kanzler am 19. April von „Waffen mit erheblicher Auswirkung“ spricht, als er offen lassen will, ob die von Russland angegriffene Ukraine Pistolen oder schweres Gerät erhält. Drei Tage später hat sich so viel Unmut über Scholz’ beredtes Schweigen angesammelt, dass er seine Zurückhaltung doch begründen muss. „Ich tue alles, um eine Eskalation zu verhindern, die zu einem dritten Weltkrieg führt“, sagt er da: „Es darf keinen Atomkrieg geben.“

Solch harte Sätze bilden die Ausnahme und werden nur in der Not formuliert. Den kämpferischen Olaf aus Jungsozialistenzeiten setzt er nur dosiert sein. Drei Mal im ersten Jahr nimmt er im Bundestag den Schlagabtausch mit Oppositionsführer Friedrich Merz (CDU) an. „Sie haben Abwehrkämpfe geführt gegen jede einzelne Windkraftanlage“, ruft er ohne Manuskript am 7. September: „Jeder Abwehrkampf der letzten Jahre schadet unserem Land noch heute.“

Der Kriegskanzler

Im Kanzler-Airbus ist am Vormittag des 14. März ein überraschend gelöst wirkender Scholz anzutreffen. Seit knapp drei Wochen herrscht Krieg in Europa. Wenige Tage nach den Mühen am langen Tisch mit Wladimir Putin in Moskau, von wo Scholz noch vorsichtig optimistisch zurückgekehrt war, hat der Kremlherrscher den Angriffsbefehl erteilt. Da könnten schon einmal Selbstzweifel aufkommen, aber die sind Scholz’ Sache nicht. Auf dem Weg nach Ankara wirkt der Kanzler vielmehr zufrieden mit sich. Gerade hat er wieder einmal mit Putin gesprochen und sieht ein zartes diplomatisches Pflänzlein keimen - das freilich bald darauf zertreten wird.

Jetzt ist Krisenmanagement angesagt statt sich voll dem von der Ampel versprochenen Fortschritt zu widmen. Er hadert aber nicht mit der todernsten Lage, sondern nimmt sie an. Seine Zeitenwende-Rede drei Tage nach Kriegsbeginn im Bundestag hat ein positives Echo ausgelöst, und Scholz nimmt für sich in Anspruch, damit in Europa den Takt vorgegeben zu haben.

Das sehen nicht alle so. Große Erwartungen aber hat die Ankündigung von Waffen und milliardenschwerer Bundeswehr-Aufrüstung wohl geweckt. Je länger die Rede zurückliegt, umso mehr steigt der Druck auf Scholz vollständig zu liefern - da hilft es nicht, wenn nun das Zwei-Prozent-Ziel der Nato in diesem und im nächsten Jahr wohl nicht erreicht wird. Die Waffenlieferungskritiker gönnen Scholz ohnehin nur eine kurze Verschnaufpause – nachdem am 21. Juni die erste deutsche Panzerhaubitze 2000 in der Ukraine eingetroffen ist.

Scholz beruft sich dabei immer wieder auf US-Präsident Joe Biden, den er am 8. Februar im Weißen Haus besucht hat. Das Gespräch hat ihn beeindruckt, später verweist er darauf, dass sich seine Position zur Ukraine exakt mit der decke, die Biden am 31. Mai in der „New York Times“ niederlegt. Dass die Amerikaner zuletzt immer wieder gestreut haben, die Lieferung deutscher Kampfpanzer kämen nicht dem von Scholz abgelehnten „Alleingang“ gleich, hilft aber nicht.

Vom Landesfürsten zum Länderschreck

Ihrem Frust über den neuen Regierungschef im Bund lassen die Länderchef am 17. März freien Lauf. Scholz hat sich mit der FDP auf einen lockereren Coronakurs verständigt – und stellt die Ministerpräsidentenrunde vor vollendete Tatsachen. „Einen solchen Umgang mit den Ländern hat es noch nie gegeben“, soll Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) geschimpft haben. Der hessische Amtskollege Volker Bouffier (CDU) nennt das Verfahren „schlicht unsäglich“.

Ausgerechnet unter dem früheren Hamburger Bürgermeister leidet die Beziehung von Bund und Ländern. Weil Kompromisse zwischen den drei Ampelpartnern schwer zu finden sind, will der Kanzler sie nicht aufschnüren lassen. Nur wenn der Bundesrat zustimmen muss, gibt sich die Scholz-Regierung wie beim Bürgergeld gesprächsbereit. Sonst hakt es nicht nur bei Corona, es kracht beim ÖPNV oder den Kosten für die Versorgung ukrainischer Flüchtlinge. Für nächstes Jahr, wenn deren Zahlen noch einmal stark ansteigen könnten, sind das keine guten Aussichten.

Ein Impfpflicht-Verlierer mit Erkenntnisgewinn

Nach seiner ersten großen innenpolitischen Niederlage ist Scholz „enttäuscht“, aber gefasst. Nach dem klaren Nein des Bundestags zu der von ihm vorgeschlagenen Corona-Impfpflicht gibt er das Projekt abends im Kanzleramt in Windeseile auf.

Für Scholz ist es ein lehrreicher Tag. Von der FDP weiß er nun, dass sie ihm um des Ampelfriedens willen nicht überall hin folgt. Das Votum verläuft zwar nicht wie sonst entlang der Fraktionslinien, Absprachen im Vorfeld aber gibt es. In der SPD-Fraktion hält sich der Vorwurf, die FDP hätte nicht die vereinbarte Abstimmungsreihenfolge unterstützt – und damit die Chancen auf ein Ja verringert. Ein mehrheitliches Nein kommt auch aus der Union, deren Ministerpräsidenten alle Impfpflicht-Befürworter waren – für Scholz das Signal, dass die Opposition nun in eine härtere Gangart wechselt.

Globaler Stratege über Nacht

Der Kanzler gibt eine kleine Party am Abend seines ersten Tages in Afrika. Er hat an diesem 22. Mai erst den Senegal besucht, ist nach Niger weitergereist und lässt nun am Hotelpool der Hauptstadt Niamey den Tag Revue passieren. Beeindruckt ist er von beiden Präsidentenpalästen. In den Kolonialbauten wird ihm klar, warum die aktuellen Amtsinhaber nicht automatisch die Sichtweise des Westens auf Putins Angriffskrieg teilen – und viel mehr globales Engagement nötig ist, um das zu ändern. Die nächste Afrikareise ist schon in Planung, eine nach Südamerika ebenfalls.

Am nächsten Tag geht es weiter nach Südafrika, dessen Präsident Ende Juni ebenfalls zum G7-Gipfel nach Deutschland kommt. Auf Schloss Elmau gelingt es Scholz mit einer langen Liste von Gästen wie dem indonesischen G20-Vorsitzenden, dass die westlichen Industriestaaten nicht ganz alleine stehen. Weil China Moskau zur Seite springt und ohnehin als strategischer Rivale der Zukunft gilt, stößt die Kanzlerreise nach Peking Anfang November vorab auf Proteste. Das gilt erst recht, weil Scholz gegen den Rat seiner Koalitionäre kurz zuvor die Beteiligung einer chinesischen Reederei an einem Terminal im Hamburger Hafen genehmigen lässt.

Scholz’ Plan aber geht auf: Vor Ort äußert sich Staatschef Xi Jinping warnend zu Geheimdienstmutmaßungen, Putin erwäge möglicherweise den Einsatz taktischer Atomwaffen, um das Vorrücken der Ukraine zu stoppen. Beim G20-Gipfel auf der indonesischen Insel Bali zwei Wochen später kommt es gar zur gemeinsamen Absage an alle nuklearen Gedankenspiele. Es ist der größte diplomatische Teilerfolg, zu dem Scholz’ beigetragen hat. Die Gefahr ist nicht gebannt, aber reduziert.

Der Kanzler und seine Außenministerin

Das Gespräch mit den nach Madrid gereisten Journalisten führt Olaf Scholz am Abend allein. Eigentlich gehört es bei Nato-Gipfeln zur Tradition, dass Kanzleramt, Verteidigungs- und Außenministerium zusammen ein Hintergrundgespräch mit Pressevertretern anbieten. An diesem 29. Juni erscheinen aber weder Christine Lambrecht noch Annalena Baerbock. Die Loyalität der Sozialdemokratin zu ihrem Boss gilt als sicher, selbst wenn sie einmal anderer Meinung sein sollte. Bei der ehemaligen grünen Kanzlerkandidatin sind sie sich im Kanzleramt dagegen nicht mehr hundertprozentig sicher.

Nicht alle deutlichen Worte, die Baerbock auf internationalem Parkett zu autokratischen Systemen findet, gefallen Scholz. Zuletzt soll er gar ziemlich verärgert gewesen sein, als ihm Baerbock in Usbekistan Ratschläge vor seinem Chinabesuch erteilte. In Athen ist ihm offenbart worden, Griechenland freue sich zwar über klare Ansagen in Richtung Türkei – aber mehr noch darüber, wenn ein Verbündeter in Ankara noch Gehör finde.

Der sanfte Koalitionsmanager

Ein bisschen Zerstreuung muss auch einem Kanzler vergönnt sein. Im Gesicht von Olaf Scholz ist fast schon kindliche Freude zu erkennen, als er am 16. August im schwedischen Södertälje einen Elektro-Lkw über eine Teststrecke lenken darf. „Ich würde am liebsten Lastwagenfahrer werden“, entfährt es dem Kanzler, als er der Fahrerkabine wieder entsteigt: „Das war der beste Moment in dieser Woche.“

Wieder einmal türmen sich Probleme vor ihm auf. Seine Koalition hat gerade eine verkorkste Gasumlage ersonnen, jetzt tobt die Debatte um neue Entlastungen – und der Kanzler hat noch keine konkrete Position dazu bezogen, nur die Fußballfanhymne „You’ll never walk alone“ angestimmt. Scholz verrät auf der Reise keine Details, wohl aber, dass sich Konturen eines Kompromisses in seinem Kopf abzeichnen und es bis zur Umsetzung noch viele Gespräche braucht.

Statt Machtworte in der Öffentlichkeit zu sprechen, bearbeitet Scholz lieber im Hintergrund die Akteure. Es ist auch kein Diktatfrieden, sondern intern abgesprochen, als er Mitte Oktober schriftlich von seiner Richtlinienkompetenz Gebrauch macht und den grün-gelben Streit um die längeren AKW-Laufzeiten beendet.

Die Erinnerungslücken begleiten ihn weiter

Vor dem Hamburger Rathaus kehrt Olaf Scholz Geldscheine unter den Teppich. Zumindest hat sich ein Aktivist der Organisation Finanzwende an diesem 19. August eine Kanzlermaske aufgesetzt. Er protestiert damit gegen die Verschleierung der Cum-Ex-Affäre, die der frühere Bürgermeister aus seiner Sicht betreibt.

Drinnen an alter Wirkungsstätte ist Scholz vor dem Untersuchungsausschuss bemüht den Vorwurf zu entkräften, die Hamburger Finanzverwaltung zum Verzicht auf eine nachträgliche Steuereintreibung bei der Warburg Bank gedrängt zu haben: „Da war nichts.“ Wirklich überzeugen aber kann sein Auftritt nicht, zu oft will er „keine konkrete Erinnerung“ mehr haben. Die Verteidigungslinie wackelt, weil Scholz selbst auf die Frage nach seinem Urlaubsort 2016 sofort auf eine Gedächtnislücke hinweist. Würde man da nicht normalerweise kurz überlegen? Nicht nur die Finanzwende-Leute glauben, dass das Thema den Kanzler noch lange begleiten wird.

Zugeschaltet aus der Corona-Isolation: Am 29. September verkündet Scholz mit Robert Habeck und Christian Lindner den „Doppel-Wumms“.. © picture alliance/photothek/Leon Kuegeler

Ein Doppel-Wumms mit Nebenwirkungen

Corona hat jetzt auch Scholz erwischt. So verkündet er am 29. September aus der Isolation der Kanzleramtswohnung den „Doppel-Wumms“. Mit 200 Milliarden Euro neuen Schulden soll der in die Höhe geschossene Gaspreis auf ein erträgliches Niveau heruntersubventioniert werden. Das ist ein Befreiungsschlag nach wochenlangem Ampelstreit.

Nur kommt er als Bumerang zurück, weil der engste EU-Partner wettbewerbsrechtlich von der Staatshilfe betroffen, aber nicht informiert worden ist. Olaf Scholz’ rechte Hand, Kanzleramtsminister Wolfgang Schmidt, hat all das bei einem Besuch in Paris wenige Tage zuvor nicht erwähnt - und auch danach nicht zum Hörer gegriffen. Präsident Emmanuel Macron ist sauer. „Es ist weder für Deutschland noch für Europa gut, wenn Deutschland sich isoliert“, sagt er drei Wochen später am Rande des EU-Gipfels. Kurz darauf wird der deutsch-französische Ministerrat abgesagt - eine echte Beziehungskrise. Ausgerechnet in einer Zeit, da Europa mehr denn je zusammenstehen müsste.

Die ersten Minuten eines Versöhnungstreffens von Scholz und Macron verlaufen eher frostig, dann wird es langsam besser. Scholz schickt seine Ministerriege nach Paris, man kommt bei einem europäischen Kampfjetprojekt voran, dass wegen der deutschen Entscheidung für amerikanische F35-Maschinen ebenfalls ins Stocken geraten war. Ein Herz und eine Seele sind Scholz und Macron aber längst noch nicht - eine weitere Bürde für das nächste Jahr.

