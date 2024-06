Der Gesetzentwurf und der Streit ums Geld So will die Ampel Frauen besser vor Gewalt schützen

Geprügelt, gedemütigt, vergewaltigt: Immer mehr Fälle häuslicher Gewalt werden in Deutschland aktenkundig. Am Freitag stellen Innenministerin Nancy Faeser (SPD) und Familienministerin Lisa Paus (Grüne) das aktuelle Bundeslagebild „Häusliche Gewalt“ vor. Die „Welt“ berichtet vorab, es seien 2023 bundesweit mehr als 255.000 Opfer registriert worden. Das wäre ein Anstieg von etwa sieben Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

„Die Zahlen sind sehr besorgniserregend“, sagte Müşerref Tanrıverdi, Leiterin der Berichterstattungsstelle geschlechtsspezifische Gewalt, dem Tagesspiegel. „Welche genauen Ursachen der Anstieg hat, muss näher betrachtet werden. Der Anstieg kann auch ein Indiz für eine erhöhte Meldebereitschaft und für eine höhere Sensibilisierung in der Gesellschaft sein. Aber wir wissen es nicht.“

Hilfe für Betroffene und Angehörige Das Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ berät von Gewalt betroffene Frauen unter der Rufnummer 116 016 und online auf www.hilfetelefon.de zu allen Formen von Gewalt – rund um die Uhr und kostenfrei. Die Beratung erfolgt anonym, vertraulich, barrierefrei und in 18 Fremdsprachen. Auf Wunsch vermitteln die Beraterinnen an eine Unterstützungseinrichtung vor Ort. Auch Menschen aus dem sozialen Umfeld Betroffener und Fachkräfte können das Beratungsangebot in Anspruch nehmen.

Der hohen Zahl an Gewaltopfern steht ein großer Mangel an Plätzen in Frauenhäusern gegenüber: Deutschland hat die Istanbul-Konvention gegen Gewalt an Frauen und häusliche Gewalt ratifiziert. Um ihr zu genügen, müsste es gut 21.000 Plätze in Frauenhäusern geben. Tatsächlich sind es aber nur knapp 8000.

Die Ampel hat das Problem erkannt. Sie will einen bundesweit einheitlichen Rechtsrahmen für Frauenhäuser und deren auskömmliche Finanzierung schaffen. Die große Frage ist nur: Wer soll dafür zahlen? Ohne die Zustimmung der Länder geht nichts. Und diese Zustimmung gibt es nicht umsonst.

Es wäre ein Paradigmenwechsel

Zumindest inhaltlich gibt es jetzt Fortschritte. Im April stellte das Familienministerium bei einem Runden Tisch mit Ländern, Kommunen und Verbänden einen Diskussionsentwurf vor, als Grundlage des geplanten Gesetzes. Das Papier liegt dem Tagesspiegel vor. Darin heißt es: „Personen, die von geschlechtsspezifischer oder häuslicher Gewalt im Sinne des Gesetzes betroffen sind, haben Anspruch auf Schutz und auf fachliche Beratung.“ Das wäre der Paradigmenwechsel, für den Frauenrechtsorganisationen seit langem kämpfen: ein Rechtsanspruch. In Kraft treten soll er am 1. Januar 2030.

Der Entwurf gibt als Ziel vor, das Hilfesystem „bedarfsgerecht“ auszubauen. Schutz-, Beratungs- und Unterstützungsleistungen sollen für die Opfer künftig kostenlos sein. Derzeit ist es so, dass Frauen, falls sie über ein entsprechendes Einkommen verfügen, für den Aufenthalt im Frauenhaus zahlen müssen. Das kritisieren die Frauenhäuser seit langem. Geplant ist auch eine bundesweite Fallstatistik. Ein solcher Überblick fehlt bisher.

„Wir sind derzeit in der Debatte weiter, als wir je in einer Legislaturperiode gekommen sind. Das begrüßen wir ausdrücklich“, sagt Sibylle Schreiber, Geschäftsführerin des Vereins Frauenhauskoordinierung. „Aber die wichtigste Frage ist noch völlig offen: nämlich mit welchen Summen Bund und Länder jeweils für den dringend notwendigen Ausbau des Hilfesystems zahlen.“

Die Zeit drängt, denn die nächsten Bundestagswahlen rücken näher. In Verhandlungskreisen hofft man auf einen Gesetzentwurf nach der parlamentarischen Sommerpause. Wenn man sich denn einig wird in Sachen Geld.

Vor wenigen Tagen wurde eine Kostenstudie veröffentlicht, die das Familienministerium beauftragt hat. Demnach wurden im Jahr 2022 für das gesamte Hilfssystem aus Frauenhäusern und Beratungsstellen 270,5 Millionen Euro ausgegeben. Davon trugen die größten Anteile die Länder (rund 110 Millionen) und die Kommunen (rund 69 Millionen Euro). Der Rest verteilt sich auf mehrere Quellen, der Bund ist nur mit rund 13 Millionen Euro beteiligt.

Es gibt in der Studie zwei Szenarien für den Ausbau des Hilfesystems: Im einen Fall würden pro Jahr insgesamt mehr als 1,6 Milliarden Euro benötigt. Im günstigeren Fall wären es immer noch knapp 673 Millionen Euro.

Damit zeigt sich: Die Finanzierungslücke ist gewaltig. In Verhandlungskreisen richtet sich der Blick auf die FDP, deren Finanzminister Christian Lindner auf Kostendisziplin pocht. Die Koalitionspartner aber machen Druck.

Ohne den Bund geht nichts

„Es sind zwar die Länder zuständig, ohne Beteiligung des Bundes wird das aber nichts“, sagte Leni Breymaier, familienpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, dem Tagesspiegel. „Wir sollten unbedingt zügig die Finanzierungsstrukturen zwischen Bund, Ländern und Trägern fertig haben.“ Auch gehe es darum, nicht nur die Folgen von Gewalt in den Blick zu nehmen, sondern Gewalt zu verhindern. „Wir brauchen den Rechtsanspruch unbedingt“, sagt Denise Loop, grüne Frauenpolitikerin.

Lisa Paus (Grüne), Bundesfamilienministerin stellt am Freitag zusammen mit Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) das aktuelle Bundeslagebild „Häusliche Gewalt“ vor. © dpa/Michael Kappeler

Gegen mehr Schutz für Frauen hat auch bei der FDP niemand etwas. „Wir werden flächendeckend mehr Frauenhäuser brauchen“, sagte die stellvertretende Vorsitzende der FDP-Fraktion, Gyde Jensen, dem Tagesspiegel. „Die anhaltend hohen Fallzahlen zeigen, dass die aktuellen Schutzmechanismen kaum oder nur sehr schlecht funktionieren.“

Doch der Eindruck in Verhandlungskreisen ist: Wenn es um die Finanzierung geht, stellen die Liberalen die Frage nach Prioritäten. Nach dem Motto: Wer die Frauenhäuser will, muss auf anderes verzichten. Es passt zur grundsätzlichen Linie der Liberalen im koalitionären Großstreit um Haushalt und Schuldenbremse.

Das geplante Gewalthilfegesetz wäre im Bundesrat zustimmungspflichtig, denn die Länder müssten für den künftigen Rechtsanspruch geradestehen. Also werden die Länder nur ihren Segen geben, wenn der Bund einen deutlichen Anteil der Mehrkosten übernimmt.

Der Etat des Familienministeriums ist vergleichsweise klein, ein sehr hoher Anteil des Geldes ist für gesetzliche Ansprüche gebunden. Die Summen, um die es für die Frauenhäuser geht, lassen sich in diesem Etat nicht ohne weiteres an anderer Stelle einsparen. Ob sich trotzdem eine Lösung finden lässt, auch daran wird Familienministerin Paus am Ende der Legislaturperiode gemessen werden.