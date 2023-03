Der große Frust der Grünen Warum Robert Habeck jetzt Klartext redet

Wenn Robert Habeck sehr genervt ist, dann presst er die Lippen aufeinander und blinzelt langsamer. Er wirkt dann konzentriert und frustriert zugleich. Es ist ein Gesicht, das man nur sieht, wenn es wirklich ernst ist. Gleich zweimal tauchte es am Dienstag auf, zuerst auf der Fraktionsklausur der Grünen in Weimar und dann in einem bemerkenswerten Interview in den Tagesthemen.

Es könne nicht sein, sagte Habeck vor einer grünen Pressewand in Weimar, dass „in einer Fortschrittskoalition nur ein Koalitionspartner für den Fortschritt verantwortlich ist und die anderen für die Verhinderung des Fortschritts“.

Klimaschutz würde wieder zu einem „Kulturkampf“ gemacht, um daraus einen „parteitaktischen Vorteil“ zu ziehen. „Eine Bundestagswahl, die diejenigen Politiker belohnt, die am wenigsten gelöst haben – da haben wir keinen Bock drauf“, sagte er.

Grüne vor allem über die Rolle der SPD erbost

Pressekonferenzen auf Fraktionsklausuren sind oft ein Ort der Phrasenproduktion. Nicht aber an diesem Tag. Habeck klang in dem Moment wieder mehr wie der Mann, der vor fünf Jahren auf der bundespolitischen Bühne aufgetaucht ist, als nach dem staatstragenden Vizekanzler, der er in den vergangenen Monaten oft war.

Dass Habeck so offen über seinen Frust spricht, zeigt, wie genervt die Grünen von der Ampel-Koalition inzwischen sind.

Ständig fetzen sie sich mit der FDP – über das Aus des Verbrennermotors auf EU-Ebene im Jahr 2035, über die Wärmewende, die sie eigentlich schon eingeleitet hatten, über das Klimaschutzsofortgesetz, das im Koalitionsvertrag zwar ausgemacht ist, aber zwischen den Ressorts hängt.

Doch die Grünen sind nicht nur empört über die FDP, auch über die Rolle der SPD und insbesondere die von Kanzler Olaf Scholz sind sie erbost. „Es ist Zeit, dass der Kanzler mehr Verantwortung für das Ganze übernimmt“, sagte Grünen-Fraktionsvize Andreas Audretsch dem Tagesspiegel vor einigen Tagen.

Habeck trägt Konflikt auf höchste Ebene

Nun hat Habeck entschieden, die Wut auf die Koalitionspartner auf höchster Ebene zu kommunizieren. Es ist ein Signal an SPD und FDP vor dem Koalitionsausschuss am Wochenende: Die Grünen wollen keine Rücksicht nehmen auf die Befindlichkeiten der Koalitionspartner, vor allem wollen sie der SPD die Rolle der Moderatorin nicht länger überlassen.

Im Wahlkampf hatten die Sozialdemokraten Olaf Scholz auf einem Großflächenplakat mit der Aufschrift „Kanzler für Klimaschutz“ gezeigt. Aber von einem „Klima-Kanzler“ sei wenig zu spüren, finden die Grünen. Viele glauben, dass Scholz den Klimaschutz nicht ernst genug nimmt, offenbar ist der Koalitionsfriede mit der FDP ihm wichtiger. Ohne die Liberalen wäre Scholz nicht Kanzler, das weiß er.

Die Grünen aber wollen die SPD dazu zwingen, aus der Reserve zu kommen. Wenn sie mehr Klimaschutz verhindern statt unterstützen wollen, wie im Falle der Verbrennermotoren oder der Heizungen, sollen sie das zugeben müssen, finden sie.

Habeck beklagt verspieltes Vertrauen

Wie bitterernst es den Grünen damit ist, zeigte Habecks zweiter Auftritt am Dienstagabend bei den Tagesthemen. Nur wenige Stunden nachdem er in Weimar die Pressekonferenz verlassen hatte, legte Habeck nochmal nach.

„Man kann ja jetzt nicht behaupten, dass die Dinge zügig abgearbeitet werden, obwohl sie meiner Meinung nach entscheidungsreif sind“, sagte er über die Regierung. „Und ich möchte es so formulieren: Wir haben einen Auftrag, was für die Menschen, für Deutschland zu leisten, und im Moment kommen wir dem nicht ausreichend genug nach. Das ist der Sinn von Regierung, dass man dem nachkommt.“

Er hoffe, in dieser Woche „viele Knoten“ durchschlagen könnten. „Und dann wieder eine richtig gute Leistungsbilanz bekommen. Aber im Moment ist das sicherlich nicht der Fall.“

Dass der Entwurf zum Verbot des Einbaus neuer Gas- und Ölheizungen ab 2024 an die „Bild“-Zeitung durchgestochen wurde, hat ihn offenbar erschreckt. Er sei „ein bisschen alarmiert, ob überhaupt Einigungswille da ist“, sagte er.

Die Regierung habe dadurch Vertrauen verspielt. „Und eine Regierung, die das Vertrauen verspielt, hat natürlich ihr größtes Pfund verloren.“ Es klingt fast nach einer Drohung.

