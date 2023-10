Der Kanzler in Israel Scholz übt Spagat zwischen Solidarität und Krisendiplomatie

Gut sechs Stunden Aufenthalt sind für den spontanen Kurztrip des Kanzlers nach Israel vorgesehen gewesen. Nach der Landung auf dem Ben-Gurion-Flughafen von Tel Aviv gegen 15 Uhr mitteleuropäischer Zeit sollte es am späteren Abend schon wieder weiter nach Kairo gehen. Dazwischen wurde an Terminen hineingepackt, was nur möglich war an Gesprächen und Symbolik in dieser für das heilige Land so dramatischen wie fürchterlichen Lage.

Kein Staatspräsident oder Regierungschef ist vor Olaf Scholz dagewesen, um dem um seine Toten trauernden Israel die Ehre zu erweisen. Dass der Kanzler zuerst angereist ist – noch vor dem US-Präsidenten, der das an diesem Mittwoch zum Solidaritätsbesuch eintrifft – stellt vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte, die den Staat Israel als Schutzraum für jüdisches Leben erst notwendig machte, für sich genommen schon eine Botschaft dar.

Angst vor dem Flächenbrand

So ähnlich hat es auch Ron Prosor formuliert, Israels Botschafter in Berlin, der an Bord der Kanzlermaschine war. „Das Signal“, sagt auch der SPD-Außenpolitiker Nils Schmid, „kann gar nicht stark genug eingeschätzt werden.“ Scholz, der am Tag nach dem Hamas-Überfall eher vage über die Konsequenzen sprach aber in seiner Regierungserklärung am Donnerstag dann viel klarere Worte fand, scheint sich mit der Visite vor Ort auch an die Kraft der Symbole erinnert zu haben.

Kurz vor dem Abflug aus Berlin hatte er im Kanzleramt erneut betont, wie „unverbrüchlich an der Seite Israels“ Deutschland stehe, wenn es sich nun gegen die Hamas verteidige. In dem Gespräch mit dem jordanischen König, einem der wichtigen Mittler in Nahost, der „die ganze Region am Abgrund“ stehen sieht, wie auch während seines Israel-Aufenthalts und am Mittwoch in Ägypten ging und geht es dem Kanzler jedoch auch darum, einen „Flächenbrand“ zu verhindern.

Olaf Scholz wird in seinen vertraulichen Gesprächen gehört haben wollen, wie sich die israelische Regierung die Zeit nach Hamas vorstellt. Nils Schmid, außenpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion

Noch untersuchen westliche Geheimdienste, ob möglicherweise der Iran die Hamas zu dem barbarischen Überfall angetrieben hat, um wiederum Israels harte Gegenreaktion als Vorwand für eigenes Einschreiten zu nutzen. Unabhängig davon, ob das zutrifft oder nicht, warnte Scholz das Regime in Teheran und die ebenfalls von ihm unterstützte Terrormiliz Hisbollah im Libanon „ausdrücklich davor“.

Er wollte der israelischen Regierung jedoch zugleich klarzumachen versuchen, dass ihr gerechtfertigten Vorgehen gegen die Hamas auch mögliche politische Folgen im Blick haben muss und die Einhaltung des Völkerrechts deeskalierend wirken kann. „Wir setzen uns dafür ein, dass es einen humanitären Zugang zum Gazastreifen gibt“, erklärte Scholz noch in Berlin: „Die palästinensische Bevölkerung in Gaza, auch sie ist Opfer der Hamas.“

So kamen die Gespräche in Israel – erst unter vier Augen mit Premier Benjamin Netanjahu, dann mit Staatspräsident Isaac Herzog und schließlich mit dem neu in die Einheitsregierung eingetretenen Benjamin Gantz – durchaus einem politischen Spagat gleich. „Der Kanzler demonstriert Solidarität und muss gleichzeitig als Krisendiplomat auftreten, weil die Gefahr eines großen regionalen Krieges real ist“, analysiert der sich eng mit ihm abstimmende Parteifreund Schmid: „Hier gilt es, vor allem im Westjordanland und in Jerusalem eine Explosion zu vermeiden“.

Zukunftsperspektive gesucht

Jenseits der aktuellen Eindämmungsversuche diente der „Besuch bei Freunden“, als den ihn Scholz nach seiner Landung bezeichnete, auch der Erörterung einer möglichen Zukunft, einer Perspektive für einen lebensfähigen Gazastreifen ohne Terror, weil keines der Nachbarländer die Menschen von dort aufzunehmen bereit ist. Schon Jordaniens König Abdullah hatte Scholz am Vormittag mit auf den Weg gegeben, es gelte „einen bedeutenden politischen Prozess wiederherzustellen, der uns zu einer Zweistaatenlösung hinführt“.

Das dürfte somit auch Thema bei Netanjahu gewesen sein. „Olaf Scholz wird in seinen vertraulichen Gesprächen gehört haben wollen, wie sich die israelische Regierung die Zeit nach Hamas vorstellt“, so Schmid, „denn zusammen mit vielen Menschen ist vor zehn Tagen auch die Illusion gestorben, dass Sicherheit nur mit militärischer Stärke und ohne politische Lösung zu haben ist.“

Voerst aber ist das noch Zukunftsmusik. Aktuell ging es auch darum, was noch unternommen werden könnte, um die rund 200 von der Hamas in den Gazastreifen verschleppten Menschen freizubekommen – darunter auch mehrere mit deutschem Pass. Mit deren Angehörigen wollte sich Scholz vor seinem Weiterflug ebenfalls noch treffen.