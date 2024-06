Tagesspiegel Plus Der Kanzler schafft Platz in seinem Kalender : An der Lösung des Etatstreits hängt für Scholz fast alles

Sicherheit, Soziales, Schuldenbremse – Olaf Scholz hat versprochen, bis Anfang Juli die völlig unterschiedlichen Haushaltsprioritäten seiner Koalition unter einen Hut zu bekommen. Bis dahin ist der Etat seine Toppriorität – auch weil sein Amt daran hängt.